Левоцентристката опозиция води на парламентарните избори в Швеция според два екзитпола, публикувани след края на гласуването. В същото време крайнодясната партия „Шведски демократи“ регистрира спад в подкрепата си и за първи път може да загуби позицията си на втора политическа сила в страната.

Четири опозиционни партии, водени от лидера на социалдемократите Магдалена Андерсон, получават 51,3% от гласовете според проучване на обществения телевизионен оператор SVT. Дясноцентристката коалиция на премиера Улф Кристерсон, в която влизат и „Шведски демократи“, събира 46,8%.

Според екзитпола на TV4 левицата получава също 51,3%, а десницата – 47%.

„Разбира се, е известно разочарование, че според тези проучвания вече не сме втората най-голяма партия. Но все още не е приключило, нещата могат да се променят“, каза пред АФП депутатът от „Шведски демократи“ Юлия Кронлид.

Първите резултати предизвикаха бурни аплодисменти сред привържениците на социалдемократите, които следят вота в партийния щаб в Стокхолм.

Трудни преговори за ново правителство

Премиерът Улф Кристерсон ръководи малцинствено правителство, което в продължение на четири години беше подкрепяно в парламента от „Шведски демократи“. В замяна на подкрепата си крайнодясната партия получи значително влияние върху политиката на кабинета.

„Шведски демократи“ се надяваха да влязат официално в правителството, ако десницата спечели изборите.

„Наистина би било много тежко за страната да се върне към четири години на социалдемократите във властта“, каза пред АФП Бьорн Енглен, привърженик на крайнодясната партия.

Ако четирите опозиционни партии действително получат мнозинство, пред тях предстоят сложни преговори за съставяне на правителство заради различията между тях.

Здравеопазването и разходите в центъра на кампанията

По време на предизборната кампания основните теми бяха здравеопазването и мерките за подпомагане на домакинствата, които се сблъскват с нарастващите разходи.

Социалдемократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с поскъпването.

Магдалена Андерсон беше първата жена, оглавила шведското правителство. Тя беше премиер в периода 2021–2022 г., а социалдемократите остават най-голямата политическа сила в страната.

В деня на изборите партията получи и неочаквана подкрепа от музикалната сцена – Бени Андершон от ABBA изпълни песен в партийния щаб в Стокхолм, като промени текста на хита „Mamma Mia“ на „Маг-да-ле-на!“.

Кристерсон: „Да направим Швеция отново велика“

Кристерсон, който може да загуби премиерския пост, заяви преди вота, че иска да се съсредоточи върху подобряването на ежедневието на шведите.

Той защити политиката на правителството си в борбата с организираната престъпност и незаконната имиграция. По думите му смъртоносните стрелби и бомбените атентати, свързани с престъпни мрежи, са намалели значително през последните години, а молбите за убежище са на рекордно ниско ниво.

„Искаме да използваме нашите нови и много по-добри предпоставки, за да подобрим живота на обикновените хора... за да направим Швеция отново велика“, каза Кристерсон пред АФП, използвайки слоган, напомнящ този на американския президент Доналд Тръмп.

Лидерът на „Шведски демократи“ Йими Окесон пък заяви по време на предизборен митинг, че „Швеция става по-безопасна, по-добра и по-шведска“. През последните две десетилетия той превърна партията, която има неонацистки корени, в част от политическия мейнстрийм.

Призиви за промяна

Сред избирателите също се чуха призиви за промяна на управлението.

„Надявам се много хора да осъзнаят, че трябва да променим курса... така че всеки да се чувства включен в обществото“, каза 48-годишната управителка на магазин Линда Ериксон.

Климатичната активистка Грета Тунберг призова избирателите да „гласуват срещу Тидо“ – името на политическия съюз между дясноцентристкото правителство и крайната десница. „Без фашисти в нашето правителство. Климатична справедливост сега!“, написа тя в Instagram.

58-годишният Томи Странд заяви пред АФП, че е гласувал за Зелената партия. „Най-важното е климатът. Мисля, че можем дори да намалим малко държавата си на благосъстояние, за да осигурим бъдещето“, каза той.