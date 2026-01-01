Планински спасители са помогнали на участник в маратона „Пирин Ултра“, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Той не е финиширал, намерен е и е свален без никакви проблеми, обясниха от службата.

През нощта в планините е валяло почти навсякъде, терените са мокри и температурите са между 2 и 9 градуса във високите части, информираха за условията от ПСС.

Времето е доста хладно, облачността е разкъсана на места, вятърът е умерен в най-високата част на планината. Съоръженията в курортите работят.

Туристите трябва да са с по-топли дрехи, според прогнозата в ранния следобед се очакват дъжд и гръмотевични бури, така че хората да слязат в по-ниските части, посъветваха планинските спасители.