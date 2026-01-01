Млад мъж от Козлодуй е бил леко ранен със стоп патрон, след като не се подчинил няколко пъти на полицейско разпореждане да спре, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца.

Мъжът се опитал да избяга от полицейски патрул, отзовал се на сигнал на тел. 112 от жител на Козлодуй, който съобщил, че негов съсед го заплашвал в собствения му двор. По време на предприетите издирвателни действия 21-годишният мъж е бил установен, но отново не се подчинил на полицейското разпореждане и прескочил ограда на частен имот.

Първоначално полицаите произвели предупредителни изстрели в безопасна посока със стоп патрони, но без резултат. След отправено предупреждение, че срещу него ще бъде използван стоп патрон, мъжът продължил да бяга. Последвал изстрел със стоп патрон в областта на краката при условията на Закона за МВР.

След задържането му е поискано съдействие от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Козлодуй. При прегледа са установени одрасквания в областта на левия глутеус. Мъжът е транспортиран до болница „Христо Ботев“ във Враца, където е настанен под полицейска охрана в хирургично отделение за наблюдение, без опасност за живота.

При извършения обиск в джоба на панталона му е открита станиолова сгъвка със суха зелена листна маса, която при полевия наркотест реагирала на канабис. По информация на полицията мъжът е криминално проявен.

През вчерашния ден във Враца заради открити различни количества наркотични вещества са задържани още трима души.