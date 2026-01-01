Тя е една от любимките на феновете на “Игри на волята”. Със своята скромност, Симона Ръждавичка посреща водещата на “След Игрите: Домът на волята” Ваня Запрянова в своя дом в Кюстендил.

Симона за първи път говори за една тема, която ѝ е тежала през години - шампионката е била обект на тормоз в училище.

Ръждавичка споределя откровено за тези тежки моменти и разказва за своето детство. В епизода Симона коментира как се чувства след загубата от Дино и Цвети в All Stars битките в “Игри на волята” и какво можеше да подобри в играта си с Калоян.

Симона среща Ваня и със своята майка Дани, която не успява да сдържи емоциите си пред камерата на “Домът на волята”. Най-важният човек в живота на Ръждавичка разказва за силната им връзка и как се е справяла с тормоза над нея в училище. Разочарована ли е майката на Симона от представянето ѝ в “Игри на волята”?

Ваня се среща и с бащата на Симона на неговото работно място - пожарната в Кюстендил. Връзката между бащата и дъщерята е много силна и Ръждавичка разказва как мъжката фигура в семейството ѝ създава любовта ѝ към екстремните спортове. Баща ѝ Симеон разказва, че времето, в което Симона е била в “Игри на волята” е било тежко за тях, защото са се притеснявали дали ще бъде здрава.

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Симона споделя и за една от най-големите си болки - това, че бабите и дядовците ѝ не са доживели нейното дипломиране.

Откъде идва фамилното име Ръждавичка? Каква семейна реликва от 19 век пази семейството на Симона? И какво мисли Ваня, която води два сезона на “След Игрите Podcast” за представянето на наследничката си Ръждавичка? Гледайте в епизода на “Домът на волята“ сега!

Всичко за "Игри на волята" 8 може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.