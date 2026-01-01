Близо 2000 декара горска територия са засегнати от пожара, който продължава да гори в района на село Димовци, община Гурково. Процесът по локализирането му продължава. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора старши комисар Стоян Колев.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 ч. вчера. В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert.

Ситуацията остава динамична, но през нощта е било постигнато най-важното – село Димовци е защитено. Пожарът е преминал през две от махалите на населеното място, но няма опожарени жилищни сгради, добави той.

По думите му през нощта силният вятър до около 3:00 ч. е усложнил обстановката. Към сутринта вятърът е стихнал и ситуацията е по-спокойна, но прогнозите са за ново усилване на вятъра.

Частично бедствено положение заради огромен пожар в старозагорското село Димовци, активираха BG-Alert

От рано сутринта екипи са започнали работа в две направления – на изток и на запад, с цел да бъдат ограничени и събрани фронтовете на пожара. На терен са общо около 110 души, сред които осем екипа на пожарната с около 50 служители, военнослужещи от Втора механизирана бригада, служители на горските стопанства, доброволци и представители на други ангажирани институции. В гасенето се използват и три булдозера на „Мини Марица-изток“, които правят просеки и подпомагат работата на пожарникарите.

Военнослужещи и техника от Военновъздушните сили и Сухопътните войски и днес участват в гасенето на големия пожар. От 24-та авиобаза - Крумово от състава на ВВС тази сутрин в 07.49 ч и в 08.03 ч излетяха два военни хеликоптера. От 06.00 ч 24 военнослужещи от Втора тунджанска механизирана бригада, с шест единици специална техника, под ръководството на старши лейтенант Ангел Ангелов, също се включиха в гасенето на терен, съобщиха от Министерство на отбраната.

Комисар Стоян Колев подчерта, че теренът е труден за работа - гората е гъста, склоновете са стръмни, а деретата са дълбоки и има множество паднали дънери и растителност. Поради това голяма част от гасенето се извършва ръчно.