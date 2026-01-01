Със сигурност няма да гласувам за Йотова и за много други кандидати. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пазарджик на мероприятие с младежи от партията, озаглавено "Новите умове". Той допълни, че към момента никой не се е обръщал към ГЕРБ за подкрепа в президентската надпревара.

"Историята е хубаво нещо и трябва да се помни. Преди пет години ГЕРБ издигна кандидат за президент. Тогава нашите приятели от ПП-ДБ подкрепиха госпожа Йотова. Вече имаме и прецедент в България - когато президентът Румен Радев реши да прави друго и вицепрезидентът пое неговата роля", коментира Борисов. "Трябва да сме много внимателни към президентските двойки. Аз съм научен, ако не мога да помогна на някого, да не му преча. Непоискана помощ не се дава, защото винаги след това се обръща срещу теб", посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него начинът, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, може да навреди на двойката.

"Гласувал съм за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ говори и за случая с помилването на лице от Илияна Йотова като вицепрезидент през 2022 г. "Още преди години повдигнахме темата, но защо чак сега придоби такова значение? Преди Йотова и Радев помилваха, а срещу нас се обединяваха и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в еврозоната" коментира Бойко Борисов.

Той каза още, че притеснението му към машинното гласуване се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, не вярват на машините, защото лесно се манипулират.