Двама кандидати, две визии за „Дондуков“ 2 и един въпрос, на който отговор ще дадат избирателите на 25 октомври - какъв президент е нужен на България в следващите пет години? Илияна Йотова влиза в битката с опита на човек, който вече познава институцията отвътре, и със заявката тя да бъде място за диалог и обединение. Андрей Гюров тръгва към вота с обещание за различен модел на управление и президентство, в което законът и институциите трябва да стоят над едноличната власт.

В ефира на „Здравей, България“ един срещу друг застанаха представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров. Не просто за спор кой трябва да спечели изборите, а за дебат какъв трябва да бъде следващият президент на България.

Членът на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев проф. Георги Лозанов определи като „шарен“ състава на подкрепилите президента Йотова в битката за предстоящия вот. „Става дума за оста БКП - БСП - Москва. Тя се беше отдалечила от нея с избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател, революционен жест. Йотова разчита на електорат, създал мнозинство около проруски евроскептицизъм, превърна в държавна политика. Тя е по-лекият и приемлив вариант на това мислене, но е част от него. Въпросът е обаче да възникне алтернатива“, коментира Лозанов.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев влизат заедно в битката за „Дондуков“ 2 (ВИДЕО)

По думите му неутралното поведение на ГЕРБ по отношение на президентския вот е в полза на Илияна Йотова. „Гюров трябва да обърне евроскептичната нагласа. Тя обяви кандидатурата си след като Радев я подкрепи, ще разчита на неговия електорат. Гласувалите за него бяха заблудени, че ЕС заплашва нашия суверенитет, а всъщност благодарение на блока получихме помощ, за да се превърнем в демокрация. Русия е заплаха за Европа, нашият интерес не съвпада с нейния. Хората трябва да бъдат извадени от този капан, но Йотова няма да го направи. Гюров и Кандев събудиха моето доверие по време на служебното правителство. Като премиер той се показа като европейски политик“, смята Лозанов.

Културологът и медиен експерт проф. Любомир Стойков определи президента като зрял, мъдър и опитен политик, който се откроява с честност, компетенетност, интелигентност, решителност и диалогичност. „Неведнъж е демонстрирала тези си качества, а подкрепата на напартийни личности е показател, че обединяващ момент е възможността за открояване на независима кандидатура. Йотова заяви, че президентът ще има собствен глас, ще следва своите цели и задължения. Тя и Кирил Вълчев са двама журналисти, а той е активен журналист с международен авторитет, много добре приет в чужбина. За първи път имаме шанс жена да стане президент“, отбеляза проф. Стойков.

Проф. Стойков призна, че бегло познава г-н Гюров, но му прави добро впечатление. „Един от проблемите в президентската двойка е, че много късно се заявиха и малко се знае за тях“, изрази мнение медийният експерт.

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