Депутатът Теменужка Петкова обяви, че ГЕРБ няма да подкрепи нито една кандидатура за президентските избори.

„Когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално“, заяви тя.

Припомняме, че ГЕРБ по-рано обяви, че няма да издига кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г.

ГЕРБ няма да има свой кандидат за президент на изборите

Решението е взето днес на заседание на Изпълнителната комисия на партията. Мотивите на комисията до голяма степен се припокриват с позициите, изразени през последните дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщиха от партийната централа.

На 6 септември Борисов заяви, че партията ще реши до 8 септември дали да издигне свой кандидат за президент. По думите му в ГЕРБ е проведено вътрешно допитване, като самият той е против издигането на кандидатура.

Борисов посочи още, че въпреки твърденията, че от ГЕРБ не зависи нищо, според социолозите партията има сериозно значение за изхода от президентските избори.

По-рано днес Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, издигнати от Инициативен комитет, обяви, че търсят подкрепа "от хората, които искат единна, достойна и модерна България".

"Ще водим разговори с всички хора, които искат да подкрепят нашия проект за единна, достойна и модерна България. В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. ... Явяваме се с Инициативен комитет като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество. В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", коментира Кандев пред БНР.

Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент за изборите на 25 октомври бившият главен секретар на МВР коментира така: "Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ".