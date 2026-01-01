ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение беше взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, съобщиха от партийната централа.

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На 6 септември лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще реши до 8 септември дали да издигне свой кандидат за президент. По думите му в партията се провежда вътрешно допитване, като самият той е против издигането на кандидатура. Борисов посочи още, че макар да се твърди, че от ГЕРБ не зависи нищо, според социолозите партията има голямо значение за изхода от изборите.

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Борисов уточни, че ГЕРБ не води разговори с други политически партии и отрече информацията, че партията ще издигне кмета на Елин Пелин за президент. По думите му сред обявените до момента кандидати няма човек, когото да вижда като подходящ за върховен главнокомандващ, а още по-малко като обединител на нацията.

„Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“, заяви Борисов в деня, когато страната ни отбеляза 141 години от Съединението на България.

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По думите му предстоящите президентски избори са близо до последните парламентарни избори и ГЕРБ трябва да използва времето до местния вот, за да мобилизира и укрепи структурите си.

„Ние трябва да се мобилизираме, да обновим, да заздравим старите структури и да отидем на това състезание“, заяви Борисов.

На Националното събрание на ГЕРБ, което се проведе в НДК в края на август,

Борисов даде да се разбере, че ГЕРБ няма да влиза в политически състезания с нагласата просто да стигне до балотаж или да бъде част от някаква конфигурация. „ГЕРБ не е олимпийска организация и комитет. Ще участваме там, където ще станем първи“, заяви лидерът на партията и допълни, че след години на коалиции с идеологически противници иска ГЕРБ отново да бъде разпознаваем със собствената си политика, собствените си кандидати и собствените си цели.