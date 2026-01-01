/ БТА

Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж - на 1 ноември. Регистрацията в ЦИК на партии и коалиции за президентския вот започна на 2 септември.

Кои са ясните кандидатите в надпреварата за „Дондуков“ 2?

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България". Вчера обяви и кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев
БГНЕС

В президентската надпревара влизат и бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.  Гюров обясни, че Инициативният комитет зад кандидатурата им е съставен от граждани, а не от политическа централа, което им позволява да казват истината и на управляващите, и на опозицията.

Гюров и Кандев
БТА

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент, а Цвета Кирилова е кандидат за вицепрезидент.

Николай Ненчев
Дарик архив

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Иван Христанов
БТА

Инициативен комитет “Народна сила” издигна кандидатурите на доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент за предстоящите президентски избори през октомври.

Георги Димов
https://balkanstudies.bg/

 Кандидатите на МЕЧ са Радостин Василев и Красимир Манов.

Радостин Василев
БТА

Преди дни стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица.

Александър Томов
БГНЕС

Документи в ЦИК са подали инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов, независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева.

Лъчезар Аспарухов Аврамов
БТА

До 17:00 часа на 3 септември в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документите за регистрация на две партии - "Възраждане" и "Правото" и един инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 до 17:00 часа във фоайето на сградата на Народното събрание. Според хронограмата за президентския вот партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент до 17:00 часа на 9 септември, а инициативните комитети – до 17:00 часа на 14 септември. 

По темата

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

България