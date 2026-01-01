Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж - на 1 ноември. Регистрацията в ЦИК на партии и коалиции за президентския вот започна на 2 септември.

Кои са ясните кандидатите в надпреварата за „Дондуков“ 2?

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България". Вчера обяви и кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент.

БГНЕС

В президентската надпревара влизат и бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Гюров обясни, че Инициативният комитет зад кандидатурата им е съставен от граждани, а не от политическа централа, което им позволява да казват истината и на управляващите, и на опозицията.

БТА

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент, а Цвета Кирилова е кандидат за вицепрезидент.

Дарик архив

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

БТА

Инициативен комитет “Народна сила” издигна кандидатурите на доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент за предстоящите президентски избори през октомври.

https://balkanstudies.bg/

Кандидатите на МЕЧ са Радостин Василев и Красимир Манов.

БТА

Преди дни стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица.

БГНЕС

Документи в ЦИК са подали инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов, независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева.

БТА

До 17:00 часа на 3 септември в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документите за регистрация на две партии - "Възраждане" и "Правото" и един инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 до 17:00 часа във фоайето на сградата на Народното събрание. Според хронограмата за президентския вот партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент до 17:00 часа на 9 септември, а инициативните комитети – до 17:00 часа на 14 септември.