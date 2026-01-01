Сваленият от власт венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му поискаха от федерален съдия в САЩ да отхвърли обвиненията срещу тях за трафик на наркотици. Двамата заявиха, че се ползват с имунитет като президент и първа дама на суверенна държава.

Двамата се намират в затвор в Бруклин, откакто американски сили ги задържаха в Каракас на 3 януари при мащабна операция за свалянето от власт на авторитарния венецуелски лидер, предаде АФП.

Мадуро и Силия Флорес пледираха невинни по федералните обвинения за трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжие. Изслушването по исканията им за отхвърляне на обвиненията е насрочено за 7 ноември в Ню Йорк, а процесът срещу тях трябва да започне през юни 2027 г.

От президентския дворец до затвора в Бруклин

Николас Мадуро управляваше Венецуела повече от десетилетие, преди американските сили да го заловят при мащабна операция в Каракас на 3 януари 2026 г. Заедно със съпругата му Силия Флорес той беше отведен в САЩ и оттогава двамата са задържани в Бруклин.

Срещу Мадуро американските власти повдигнаха федерални обвинения, свързани с нарко-тероризъм, внос на кокаин и незаконно притежание на оръжия. Прокуратурата твърди, че той и други венецуелски представители са използвали държавни ресурси и контакти с наркотрафиканти, за да улесняват международния трафик на кокаин. Мадуро и Флорес отричат обвиненията и пледираха невинни.

Сега защитата на Мадуро се опитва да спре делото още преди началото на процеса. Адвокатите му твърдят, че като държавен глава той се ползва с имунитет съгласно международното право и че американски съд не може да го съди за действия, извършени в качеството му на президент. Силия Флорес от своя страна настоява, че има право на суверенен имунитет като първа дама.

Тезата на защитата обаче се сблъсква с един ключов проблем: САЩ от години не признават Мадуро за легитимен президент на Венецуела. Вашингтон оспорва резултатите от изборите, които му осигуриха нов мандат, и още през 2019 г. започна да признава опозиционния лидер Хуан Гуайдо за временен президент. Това може да се окаже от значение за решението дали Мадуро може да се позове на държавен имунитет пред американски съд.

Ако искането за прекратяване на делото бъде отхвърлено, Мадуро и Флорес трябва да се изправят пред съд в Ню Йорк през юни 2027 г. Съдията Алвин Хелърстайн е насрочил изслушването по исканията за прекратяване на обвиненията за 17 ноември.

Случаят е необичаен не само заради обвиненията срещу бивш държавен глава, но и заради начина, по който Мадуро се оказа в американския съд. Залавянето му на територията на Венецуела предизвика международен спор за законността на американската операция и за границите на правомощията на Вашингтон. Сега този спор се пренася и в съдебната зала, където въпросът вече е дали бившият венецуелски лидер може да бъде съден в САЩ.