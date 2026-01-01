Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро публикува първите си снимки от затвора в Съединените щати, където е задържан след залавянето му от американските сили през януари.

На кадрите Мадуро е облечен в сив спортен екип, носи бели маратонки и очила и показва с ръце знака „V“ за победа.

Към снимките той отправи послание към своите внуци, децата си и хората, които го подкрепят.

„Искам да знаете, че сме твърди, със сърца, изпълнени с вашата любов“, написа Мадуро, като благодари за подкрепата и молитвите.

Той заяви, че заедно със съпругата си Силия Флорес остава „силен, спокоен и уверен“.

„Бог е с нас. Бог ще се погрижи. Венецуела отново ще се изправи“, написа бившият президент.

Снимките са направени преди повече от два месеца

Въпреки че бяха публикувани едва сега, данните от файловете показват, че снимките са направени на 25 юни 2026 г. Това означава, че те не дават актуална информация за състоянието на Мадуро.

Кадрите изглежда са заснети в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк, където бившият венецуелски лидер се намира под стража.

На снимките Мадуро изглежда видимо отслабнал в сравнение с последните му публични появи преди задържането.

Мадуро очаква съдебен процес

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани при американска военна операция във Венецуела през януари и отведени в Съединените щати. Двамата са изправени пред американски обвинения, свързани с трафик на наркотици и притежание на огнестрелни оръжия. Те отхвърлят обвиненията.

Съдебният процес срещу Мадуро е насрочен за юни 2027 г.

Публикуването на снимките идва на фона на промени в отношенията между Вашингтон и Каракас и на нови опити за нормализиране на икономическите връзки между САЩ и Венецуела.

Кадрите са първата публична визуална информация за Мадуро от месеци насам и бързо предизвикаха реакция в социалните мрежи.