Синът на отстранения венецуелски президент Николас Мадуро, който днес се яви пред съд в Ню Йорк, заяви пред Франс прес в Каракас, че има доверие в американската съдебна система, като същевременно каза, че баща му има „имунитет“ след задържането си от американската армия на 3 януари.

„Имаме доверие в американската съдебна система“, заяви Николас Мадуро Гера, известен като „Николасито“. Депутат в Конгреса на Венецуела, той отбеляза, че баща му има „глобален имунитет в съответствие с Женевската конвенция и Виенската конвенция“.

Второто съдебно заседание по делото срещу Мадуро във федерален съд в Манхатън днес продължи около час и половина. На заседанието отстраненият венецуелски президент няколко пъти шепнешком се обърна към адвокатите си по време на изложението на обвинението, съобщи репортер на ТАСС.

Мадуро се обяви за невинен по обвинения в наркотероризъм, делото продължава през март

Основна тема на изслушването беше въпросът за възпрепятстването от страна на американските власти венецуелското правителство да плати юридическите услуги на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Според защитата тези действия нарушават неговото право на адвокат по избор и правото да се използват законни средства за защитата му.

На свой ред обвинението потвърди, че разрешаването на финансиране на защита на Мадуро би било в нарушение на санкционния режим.

След изслушване на двете страни съдията заяви, че няма да прекратява производството по делото, както поиска адвокатът на бившия венецуелски президент. Очаква се скоро съдът да вземе решение относно необходимостта да задължи американската администрация да позволи на Венецуела да плати за адвокатските услуги на обвиняемите.