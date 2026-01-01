Сваленият венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес заявиха, че се чувстват „силни“ и „спокойни“ в първото си послание в социалните мрежи от затвора в САЩ.

Двамата са задържани от близо три месеца в затвор в Бруклин, след като бяха заловени при нощна операция на американски части в Каракас през януари. По информация на източници до момента те не са имали достъп до интернет или вестници.

„Добре сме, устойчиви, спокойни и в постоянна молитва“, се казва в съобщение, публикувано в профила на Мадуро в Х, без да е ясно кой го е качил от тяхно име.

„Получихме вашите съобщения, писма, имейли и молитви. Всяка дума на обич, всеки жест на привързаност, всяко изразено съпричастие изпълва душите ни и ни укрепва духовно“, се добавя в него.

Източник, близък до венецуелското правителство, съобщи пред АФП, че Мадуро чете Библията и от някои съкилийници е наричан „президент“ в Метрополитън детеншън сентър в Бруклин - федерален затвор, известен с лоши условия.

Разрешена му е единствено телефонна връзка със семейството и адвокатите му, като разговорите са ограничени до 15 минути, допълва източникът.

Синът му Николас Мадуро Гера, известен като „Николасито“, уверява в публични изяви, че баща му е в добро състояние, спокоен и дори тренира в затвора.

Мадуро, който се определя като „военнопленник“, не беше правил публични изявления след явяването си в съда в Ню Йорк на 5 януари, когато пледира невинен по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм.

„Изпитваме дълбоко възхищение от способността на нашия народ да остане единен в трудни времена, да изразява любов, съзнание и солидарност както във Венецуела, така и извън границите ѝ“, добавят двамата.

По време на съдебно заседание тази седмица съдията отхвърли искане на защитата, свързано с невъзможността на Мадуро и съпругата му да покриват съдебните разходи без помощ от венецуелската държава. Двамата не са говорили в съдебната зала.

Мадуро е обвинен в участие в „наркотерористичен“ заговор, внос на кокаин, притежание на тежко въоръжение и свързани престъпления.

Операцията през януари доведе до отстраняването му от власт след управление, започнало през 2013 г., като страната до голяма степен се съобразява с политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Вицепрезидентът Делси Родригес пое управлението и се изправя пред задачата да стабилизира държава с най-големите доказани петролни резерви в света, но тежко засегната икономика.

След смяната на властта тя прие амнистия за освобождаване на политически затворници и промени регулациите в нефтения и минния сектор в съответствие с американските изисквания за достъп до природните ресурси.

През този месец Държавният департамент на САЩ обяви възстановяване на дипломатическите отношения с Венецуела - знак за постепенно затопляне на връзките между двете страни.