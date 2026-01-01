Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград в понеделник, 7 септември, а в събота, 5 септември, ще се състои поклонение пред тленните му останки в Генералния щаб на сръбската армия, съобщи списание НИН.

Тленните останки на осъдения за геноцид от международното правосъдие Младич пристигнаха днес в Сърбия. Тялото му бе транспортирано с правителствен самолет със съдействието на Международния трибунал в Хага.

На борда на самолета е бил сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич, както и синът на Ратко Младич Дарко, информира проправителствената телевизия Информер.

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Ковчегът с тялото на Младич, обвит в националния флаг, е бил пренесен от войници от сръбската армия от самолета до автомобил, с който тялото е откарано до военна болница в Белград за аутопсия, посочва още телевизията.

На 84 години почина Ратко Младич, осъден за геноцида в Сребреница

Бившият босненски сръбски военен лидер почина на 27 август на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген. Според публикации в сръбската преса и изявления на семейството му той би искал да бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград, където почива дъщеря му, която загина при неизяснени обстоятелства на 24-годишна възраст, след като се простреля с личното му оръжие.

Първоначалната информация беше, че Младич ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести, но впоследствие сръбският президент Вучич заяви, че само в прерогативите на семейството на Младич е да се вземе решение как и къде ще бъде погребан бившият командир на босненските сръбски сили.

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Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. След войната той се укрива от съдебните власти в продължение на години, преди да бъде арестуван в Сърбия през 2011 г. Делото срещу него започна на 16 май 2012 г., а първоинстанционната присъда беше произнесена на 22 ноември 2017 г. През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му.

Съдът го призна за виновен за геноцид над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

До смъртта си Младич бе поставен под стража под надзора на Международния наказателен трибунал в Хага.