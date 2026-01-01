По случай първия учебен ден – 15 септември, и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ обявяват безплатни профилактични прегледи за деца, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Прегледите ще се извършат в рамките на традиционната кампания на медицинския комплекс – „Бъдете здрави“, която цели да информира обществото за ползите от профилактиката и акцентира върху здравето на децата.

Педиатрите от Детското отделение на болницата ще имат график с безплатни приемни часове в периода 8 – 11 септември. Прегледите ще се извършват в 24/7 Детския неотложен кабинет, който се намира в сградата на ДКЦ „Софиямед“ – Люлин, на бул. „Джавахарлал Неру“ №23.

Специалистите от БЛОК 1 на лечебното заведение (бул. „Г. М. Димитров“ № 16) ще извършват прегледи на деца по направления: нервни, очни, ушно-носно-гърлени и детски болести.

За прегледите е задължително предварително записване – онлайн през платформата Superdoc.bg, на тел. 0895 555 444, 02 465 00 00 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“ – БЛОК 1, и на тел. 02 465 0003 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“ – Люлин.

Прегледите се осъществяват на деца на възраст от 0 до 18 години. Всеки родител е необходимо да регистрира данните на детето на централната регистратура преди извършването на прегледа.

За четвърта поредна година под мотото „Пазим Живота“, освен безплатен профилактичен преглед, „Софиямед“ подарява на децата светлоотразително мече, удобно за закачане на раницата, което спомага за отличаването на детето при пресичане на пътя.