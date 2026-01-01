Слуховете, че Меган Маркъл е водила преговори за участие в сериала „Джентълмените" на Гай Ричи предизвикаха оживени дискусии по време на световната премиера на втория сезон на сериала на Нетфликс, предаде Ройтерс.

Изпълнителят на главната роля Тео Джеймс, познат с участието си във филмовата поредица „Дивергенти", каза, че е „заинтригуван".

Актьорът Джанкарло Еспозито („В обувките на Сатаната") на свой ред отбеляза, че човек с толкова голяма популярност може да бъде „голям плюс или голям минус".

Хю Бонвил отхвърли слуховете като „гениален маркетингов ход". „Аз предложих Киър Стармър, но изглежда никой не прояви интерес", пошегува се актьорът, познат с участието си в „Имението "Даунтън".

В края на август се появиха съобщения, които свързваха Меган Маркъл с роля в третия сезон на криминалната драма, малко след като тя и принц Хари обявиха плановете си да се върнат във Великобритания.

Последвалите медийни публикации обаче сочеха, че предложението е било отхвърлено на фона на „острата реакция" срещу слуховете.

Съавторът на сценария и изпълнителен продуцент на сериала Матю Рийд отбеляза, че Гай Ричи има „навика да избира хора от неочаквани места". Рийд добави, че интересът към потенциалните членове на актьорския състав показва колко силно публиката се е привързала към сериала.

След успеха на дебютния сезон през 2024 г., вторият сезон на „Джентълмените" днес се завръща по Нетфликс. Сред новите попълнения в актьорския състав са Микеле Мороне, Бенедета Поркароли и британската телевизионна водеща Мая Джама.