Здравният министър Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти за планова оперативна дейност. Здравният министър обяви това по време на блицконтрола в Комисията по здравеопазването по повод осигуряването на кръв и кръвни продукти за пациентите при планова оперативна дейност.

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Тя посочи, че в Националния център по трансфузионна хематология има достатъчно експертиза по темата. Никой досега не ми е сигнализирал за такъв проблем, посочи Ивкова. Ако има проблем, той трябва да бъде анализиран детайлно, добави министърът.

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Министерството на здравеопазването обяви преди дни, че е необходим общ механизъм за осигуряване на кръв и защита на правата на пациентите.