Министерството на здравеопазването ще търси общ механизъм за осигуряване на необходимите количества кръв и кръвни съставки, който да гарантира и правата на пациентите. Това съобщиха от ведомството във връзка с многобройните медийни запитвания за позицията му, изпратена до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ).

От МЗ посочват, че разбират практиката при ограничени наличности болниците да призовават близки на пациенти с предстоящи планови операции да съдействат за намирането на доброволни кръводарители.

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Според министерството обаче трябва ясно да се разграничава доброволният призив за помощ от превръщането на осигуряването на кръводарители в задължително условие за лечение. „Пациентът не следва да носи отговорността за обезпечаването на системата с кръв“, посочват от ведомството.

При плановите операции лечебните заведения трябва предварително да могат да преценяват необходимите количества кръв и медицинския риск. В същото време дори при планирана интервенция може неочаквано да се наложи кръвопреливане. По тази причина този риск не може да бъде управляван единствено чрез призиви към семействата на пациентите.

От МЗ са съгласни и с оценката на болничните организации, че административно указание само по себе си няма да доведе до увеличаване на запасите в кръвните центрове.

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Затова Министерството на здравеопазването ще организира работна среща с представители на болничните асоциации, Националния център по трансфузионна хематология, регионалните центрове по трансфузионна хематология, експертния съвет и научното дружество по трансфузионна хематология, както и Българския Червен кръст.

Целта е да бъде изработена обща стратегия и конкретен механизъм за действие при недостиг на кръв.

Преди срещата ще бъде събрана актуална информация за наличните количества кръв и кръвни съставки, потреблението и нуждите на лечебните заведения, възможностите за преразпределение между регионите и периодите и кръвните групи, при които недостигът е най-сериозен.

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Ще бъде оценен и капацитетът за организиране на мобилни и извънредни кампании за кръводаряване.

На базата на данните трябва да бъдат договорени ясни правила за действие при недостиг, така че да се гарантира както спешната, така и плановата медицинска дейност и да има по-добра координация между болниците и структурите по трансфузионна хематология. „Целта на МЗ не е проблемът да бъде прикрит с административна забрана, нито лечебните заведения да бъдат оставени сами да търсят решение“, заявяват от ведомството.

Според министерството е необходим баланс, при който болниците разполагат с достатъчно кръв, доброволното кръводаряване се насърчава устойчиво, а достъпът на пациентите до лечение не зависи от възможността на техните близки да намерят кръводарители.