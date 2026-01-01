ОДМВР-Стара Загора издирва 76-годишния Иван Атанасов Димитров от село Главан.

Мъжът е в неизвестност от 31 август, съобщиха от полицията.

Иван Димитров е с ниско нормално телосложение, кестенява коса, без брада и очила. При изчезването си е бил облечен със зелена тениска на бели райета, черен анцуг и черни обувки.

Мъжът не носи в себе си документи за самоличност.

От полицията призовават всеки, който има информация за местонахождението му или го е виждал, незабавно да се свърже с органите на реда.

Информация може да бъде подадена в най-близкото районно управление на МВР или на телефон 112.