Племето на Ураганите постигна първи успех в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Сините победиха Вулканите в номинационния сблъсък, което изпрати трима от Червените на битка за оцеляване.

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Двата отбора се изправиха един срещу друг в напрегнат сблъсък на едно от най-популярните и трудни за преодоляване изпитания в историята на предаването - Разпятието. За Ураганите в герои се превърнаха рафтинг инструкторът Симона, капитанът Емил и фризьорът Петър, които издържаха до самия край. Победата доведе до емоционален знак на примирие между Пламена и Емил, породен от незадоволителното ѝ представяне през изминалите дни.

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За Вулканите последен на Кръста на спасението остана държавният служител Марио, който обаче не успя да спаси съотборниците си от среща край огъня с водещата Ивет Лалова-Колио. По време на племенния съвет капитанът на Червените Велизар бе обвинен, че не поема отговорността за загубата, а гласовете на отбора бяха насочени срещу темпераментната Теодора и новите попълнения Марио и Елица.

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Утре сблъсъците под жаркото слънце на Дуранкулак продължават с първата капитанска битка за сезона, която може да доведе до спасението на един от номинираните участници. На Арената за първи път ще излязат и трима воини от Обречените в опит да заслужат блага за отлъчените обитатели на Блатото.

Не пропускайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” в четвъртък, 4 септември, от 20:00 ч. по NOVA.