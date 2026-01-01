Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви списъка на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън България за президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от Комисията. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

ЦИК е поискала от Министерството на външните работи (МВнР) да предостави актуална информация за държавите и местата, в които България има разкрити дипломатически и консулски представителства, както и информация за получените съгласия, разрешителните режими и официалните възражения на приемащите държави. МВнР е представило списък, като е изложило и становище относно организационната нецелесъобразност, съображения за сигурност и обективна невъзможност за образуване на избирателни секции извън страната в отделни места, обясниха от Комисията и допълниха, че са приели становището на министерството и не са включили в списъка посочените места.

Централната избирателна комисия е поискала също от "Информационно обслужване" да предостави данни за местата в държавите членки на Европейския съюз, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. От ЦИК поясниха, че тези данни са предоставени, като при определяне на петгодишния период се отчитат произведените избори в периода от 25 октомври 2021 г. до датата на приемане на настоящото решение.

От ЦИК информираха още, че определянето на всички места и на броя на избирателните секции във всяко място ще се извърши с последващо решение, след изтичане на срока за подаване на заявления за гласуване извън страната, въз основа на обобщените данни, мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства и информацията на Министерството на външните работи.

Пълният списък на държавите и местата може да видите тук.

В края на юли Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз.

С друго свое решение парламентът отмени създаването на многомандатен изборен район "Чужбина". Така за произвеждане на изборите територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, вместо досегашните 32, в това число три в област София-град и два в област Пловдив.