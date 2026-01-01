Административният съд във Варна остави без движение две дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД заради тока и водата в местността "Баба Алино" край града, съобщиха от пресслужбата на съда.

Първото производство е образувано по жалба срещу заповед, издадена от началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК)-Варна, с която е разпоредено премахването на строеж „Трафопост тип БКТП“ в Баба Алино.

ВиК спира водата на пет незаконни постройки в „Баба Алино“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Съдът констатира нередовности в подадената жалба, свързани с неспазване на законовите изисквания на чл. 150, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На жалбоподателя са дадени указания да отстрани пропуските.

Указания са дадени и на административния орган. При неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено, уточняват от пресслужбата.

Съдът остави без движение и делото за спиране на тока и водата в "Баба Алино". То също е образувано по искова молба на „Форест клуб Варна“ ООД с предявен отрицателен установителен иск по чл. 292 от АПК във връзка с предприето принудително прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта въз основа на заповед на Община Варна.

Исковата молба е подадена вчера, а към нея е присъединено и искане за налагане на обезпечителна мярка по чл. 293, ал. 4 от АПК за спиране на изпълнението на акта и възстановяване на електрозахранването.

След извършена служебна проверка съдът констатира, че исковата молба не отговаря на изискванията за редовност. На ищеца са дадени указания да отстрани пропуските. При неизпълнение на указанията в определения срок исковата молба ще бъде оставена без разглеждане, а производството - прекратено.

Административният съд във Варна образува ново дело заради спирането на тока в „Баба Алино“

От пресслужбата на съда допълниха, че с разпореждането си съдът задължава директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ при Община Варна да представи данни дали процесната заповед е връчена, влязла ли е в сила или е обжалвана.

Припомняме, че по-рано „ВиК-Варна“ ООД спря водата на пет сгради в местността Баба Алино. Главният инженер на дружеството Светослав Натов уточни, че водоснабдяването е прекъснато на база заповед на кмета Благомир Коцев от септември 2025 година.

Представители на фирмата бяха в Баба Алино и на 28 август тази година, но тогава работата им бе възпрепятствана от живеещите в комплекса.