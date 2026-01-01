Близо 30 абонати на жилищен комплекс Forest Club в местността "Баба Алино", където се разследва мащабно незаконно строителство, останаха без електричество.

БГНЕС

По думите им - без предупреждение. Електрозахранването е прекъснато към пет постройки, където постоянно живеят семейства с деца, има и възрастни хора.

Административният съд остави без движение делото по жалбата срещу спирането на тока на сгради в в „Баба Алино“

„За нас това не е политически спор и не е поредният ред в някакви документи - това са нашите домове и нашето ежедневие“, оплакаха се местните и настояват токът, за който се плащат сметки, да бъде пуснат.

БГНЕС

Предишният опит за прекъсване на електрозахранването беше спрян по законов път.

БГНЕС

В момента вече е подадено официално възражение до Енерго-про, подадена е жалба до прокуратурата и се предприемат действия за сезиране на съда.