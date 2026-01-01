Реализацията на рамковите изисквания за здравно образование и за оказване на първа помощ в училищното образование се осъществява чрез утвърдените учебни програми за общообразователна подготовка по различни учебни предмети. Учебните програми на Министерството на образованието и науката (МОН) не фиксират конкретен брой часове за изучаване на определени теми, включително и на темата за здравното образование, каза министърът на образованието и науката в отговор на парламентарен въпрос за подготовката на учениците за оказване на първа помощ, зададен му от народните представители Живка Бучуковска, Емил Денков, Симеон Иванов и Красимир Иванов.

Живка Бучуковска каза, че към момента теми, свързани със здравето, безопасността и първата помощ, се разглеждат в различни учебни предмети и в часа на класа, и чрез извънкласни инициативи. По думите ѝ липсата на единен задължителен стандарт и системно практическо обучение може да доведе до съществени различия в подготовката на учениците в отделните училища.

Въпросите, свързани със здравното образование се интерпретирани в различни предмети от общообразователната подготовка - родинознание, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, информационни технологии, философия, физическо възпитание и спорт, както и в профилираната подготовка на съответния предмет, изучаван в крайната степен, обхващаща 11-и и 12-и клас, обясни министър Георги Вълчев.

Той каза, че допълнително, съгласно действащите нормативно актове, учебният план предоставя възможност на училищата да включват здравното образование и оказването на първа помощ и като самостоятелен предмет в избираемите учебни часове. В тези случаи училищата разработват собствени учебни програми, в които отразяват нуждите и интересите на учениците, съобразени с изискванията на закона. Тази гъвкавост позволява адаптация на съдържанието и продължителността на обучението в отделни училища, като се насърчава пълноценното развитие на ключови здравни умения в учениците, поясни образователният министър.

Училищната автономия предполага реализиране на конкретни училищни политики, насочени към здравето на учениците, включително и за оказване на първа помощ, каза министър Вълчев. Той добави, че съществен принос за осъществяване на здравното образование и на оказването на първа помощ в училищното образование има и часът на класа. В него се предвиждат задължителни часове за здравно образование и темите се определят на училищно равнище, според спецификата на класа, възрастта на учениците, конкретния контекcт, а в часовeте се канят здравни специалисти. Те изнасят беседи, има и дискусии по актуални теми, реализират се и много инициативи заедно с Българския червен кръст и с Дружеството на кардиолозите в България. С тях за трета поредна година се организира Седмица на сърцето в над 300 училища в страната. Над 35 училища имат автоматични дефибрилатори, дарени от неправителствени организации и различни дарителски кампании, съобщи образователният министър.

Той поясни, че здравното образование и оказването на първа помощ присъстват в разработените и утвърдени учебни програми от детската градина до гимназията, в задължителните учебни предмети и образователните направления: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование.

Министър Георги Вълчев обясни как са разпределени в учебните програми темите за оказване на първа помощ в различните класове. Например, във втори клас в предмета родинознание се посочва, че е необходима адекватна реакция при критични за живота и здравето ситуации при бедствия, аварии, инциденти. Изброяват се и различни опасности за живота - играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми, общуването с непознати хора. Образователният министър изброи и темите, свързани със здравното образование, които се изучават и в други учебни класове.

Чрез Наредба № 13 от 2016 г., която е за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, МОН подпомага по-активното включване на здравното образование и оказването на първа долекарска помощ - както в училищното, така и в предучилищното образование. МОН насърчава училищата да интегрират здравното образование в своите учебни програми и позволява на училищата да адаптират съдържание според специфичните нужди и интереси на своите ученици, каза министър Георги Вълчев.