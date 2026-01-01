Извършени са над 50 обхода на пострадали домове в Батак, засегнатите могат да получат до около 4000 евро помощ, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на посещението си в района.

Пострадали къщи има както в Батак, така и в село Нова махала и Пещера. По думите на Клисурска са изготвени описи на нанесените щети, а екипи на социалните служби работят на терен, за да съдействат на пострадалите хора.

„За нас е важно да сме тук днес, за да чуем хората и да видим доколко получават необходимата подкрепа от Министерството на труда и социалната политика“, заяви Клисурска.

Тя обясни, че пострадалите могат да получат няколко вида помощи, чийто общ размер достига около 4000 евро. Първата е еднократна помощ в размер на 1914 евро, която се отпуска при определени условия – жилището трябва да е единствено и законно построено. След извършване на социален доклад помощта може да бъде изплатена в кратки срокове. Втората възможност е помощ за пострадали от бедствия и аварии в размер до 2500 евро, въведена от началото на тази година, припомни Клисурска.

Допълнително чрез фонд „Социална закрила“ може да бъде отпусната подкрепа до 2500 евро за подмяна на увредено обзавеждане и оборудване. За целта след приключване на огледите общинската администрация трябва да подготви необходимите документи и Общинският съвет да вземе съответното решение. Агенцията по заетостта ще осигури 17 работни места за община Батак, като наетите ще подпомагат дейностите по почистване след бедствието. Обходи са извършени и в община Пещера, където са установени 13 пострадали къщи.

Към момента в Батак и Пещера са установени осем семейства с деца, които се нуждаят от подкрепа. Клисурска съобщи още, че сутринта е постъпил сигнал за пострадал имот и в село Фотиново, където ще бъде извършен оглед. По отношение на незаконните постройки в Пещера заместник-министърът посочи, че ситуацията е сложна, тъй като едно от задължителните условия за отпускане на помощите е жилището да е законно построено. Предстоят разговори с местната власт за възможните решения. До момента в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпили около 20 заявления от пострадали жители на Батак и Пещера. Няма краен срок за кандидатстване, но от министерството призовават хората да подадат документите си възможно най-скоро, за да получат по-бързо финансовата подкрепа.

Заместник-министърът благодари на социалните служители, които, по думите ѝ, работят денонощно на терен, както и на общинските администрации за бързата реакция след бедствието.

Кметът на Батак Георги Харизанов също отчете добрата координация между институциите и посочи, че оценката на щетите все още продължава. Той допълни, че водата в града все още не е годна за пиене, като ежедневно се извършват проби, а експерти обследват и състоянието на речното корито и компрометираната инфраструктура.

След посещението в Батак, заместник-министърът ще посети село Нова Махала и Пещера.

Във вторник екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгнаха на обход на пострадалите от проливните дъждове в понеделник имоти в общините Батак и Пещера.

В община Батак е обявено бедствено положение, а в община Пещера - частично бедствено положение в квартал "Луковица".