Тополовградчанката Ангелина Димитрова празнува своя 100-годишен юбилей - цял век, изпълнен със спомени, житейски уроци и безброй истории.

Община Тополовград

По повод забележителния празник кметът на града Божин Божинов посети юбилярката, за да я поздрави лично и да ѝ връчи поздравителен адрес и подаръци от името на Общината.

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Кметът пожела на баба Ангелина здраве, спокойствие, обич и още много щастливи мигове с близките ѝ хора.

С вълнение и добро настроение столетницата сподели и своята тайна за дълголетие - през целия си живот тя никога не е боледувала и никога не е приемала хапчета.

Община Тополовград

100 години са цял век живот, изпълнен с радости, изпитания, спомени и ценни житейски уроци. Ангелина Димитрова е пример за достоен и дълголетен житейски път, който заслужава уважение и признание.

Тя призова хората да обичат и да вярват в Бог.

Честит вековен юбилей, баба Ангелина!