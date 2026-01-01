Административният съд във Варна образува дело по жалба на "Форест Клуб Варна" ООД срещу задължително предписание, издадено от „Електроразпределение Север“ АД, за спиране на тока в местността "Баба Алино", съобщиха от пресцентъра на съда.

Варненските ВиК и ЕРП да намерят начин да спрат тока и водата на незаконните сгради в Баба Алино

Разпореждането на енергийното дружество е издадено на 17 август. То предвижда в седемдневен срок да бъде спрян токът към постройки в местността.

С жалбата, внесена в Административния съд, е поискана пълна отмяна на издаденото предписание на енергийното дружество като незаконосъобразно.

Освен това се иска и спиране на изпълнението на разпореждането до окончателното приключване на съдебното производство.

Регионалният министър: Във Варна масово са си позволявали да се строи незаконно

Припомняме, че "Форест Клуб Варна" обжалва в Административния съд и заповедите на кмета Благомир Коцев от юни тази година за премахването на 12 многофамилни жилищни сгради с повече от 40 апартамента в тях.

В началото на август съдът определи, че събарянето на сгради в местността може да се случи след окончателното решаване на заведените дела.