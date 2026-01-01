Видинският митрополит Пахомий настоява решението за поставяне на скулптурата на Изида на брега на Дунав във Видин да бъде преразгледано и монументът да бъде премахнат. Като православен духовник не мога да приема издигането на идоли и божества на езичеството в съвременния свят, каза той пред журналисти.

„Първите две заповеди ясно ни говорят, че имаме един Господ Бог, в когото да вярваме и на когото да се покланяме, и че не можем да се покланяме на идоли“, каза митрополитът. По думите му поставянето на скулптурата е недопустимо от гледна точка на православното християнство.

Владиката посочи, че е бил изключително изненадан от поставянето на монумента в деня, когато в София бяха посрещнати тленните останки на цар Самуил. Според него това е повод за гордост, радост и обединение на българския народ, а Видин е пряко свързан с историята на владетеля.

„В същия ден във Видин, който е свързан пряко с цар Самуил, се издига паметник на Изида. Това е нещо, което ние не можем да приемем“, заяви Видинският митрополит.

Той подчерта, че градът има многовековна история като духовен и християнски център, свързан с велики владетели, митрополити, епископи и преподобни отци. Сред духовните светини митрополитът открои катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“, пребиваването на света Петка във Видин и мощите на свети Николай, които се съхраняват в храм в града.

„Ние не виждаме никаква връзка на град Видин с Изида“, каза митрополитът. Според него градът разполага с достатъчно исторически и религиозни забележителности, които могат да бъдат представяни на посетителите.

Митрополит Пахомий отбеляза, че скулптурата се намира на входа на града откъм река Дунав, откъдето пристигат и чуждестранни посетители с круизни кораби. По думите му това поставя въпроса как ще бъде обяснено присъствието на езическо божество в град с утвърдена християнска история.

Видинският митрополит съобщи, че досега няма обратна връзка от общината и Общинския съвет по изпратеното от него писмо. Той изрази надежда местната власт да прояви разум и да преразгледа решението, като уточни, че целта на позицията му не е да предизвиква конфронтация, а да бъде разбрана гледната точка на православната общност.

Като пример митрополит Пахомий посочи случай с паметник на Боян Мага, поставен преди години в Бургас, който по думите му впоследствие е бил премахнат след обществено недоволство.

Докато не се премахне, аз няма да бъда спокоен и да не изразявам своето мнение, заяви Видинският митрополит Пахомий.

Скулптурата на Изида, представена като символ на светлината, знанието и паметта, беше поставена на 3 октомври на брега на Дунав във Видин. Инициативата е на сдружение „Бъдин“ и е реализирана с дарения от Видин и страната. При поставянето кметът на Видин Цветан Ценков определи скулптурата като символ на светлината, знанието и паметта.

В отворено писмо до кмета на Видин Цветан Ценков, публикувано на 5 октомври, митрополит Пахомий също призова за преразглеждане на решението и отстраняване на монумента. Копие от писмото е изпратено до председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, гражданите на Видин и вярващите от Видинската епархия. В него той определя поставянето на монумента като несъвместимо с християнската традиция на града и подчертава, че въпросът засяга духовните и историческите ценности на Видин. Митрополитът призовава православните християни да изразят позицията си мирно и достойно.

Вчера Община Видин публикува документи, свързани с поставянето на „Скулптурата на светлината“, във връзка с обществените коментари по темата. Сред тях са Решение №168 на Общинския съвет от 26 юли 2017 г., становище на Министерството на културата от 13 октомври 2017 г. и разрешение за поставяне от 18 октомври 2018 г.