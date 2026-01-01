Десет медици са задържани, шест са привлечени към наказателна отговорност при мащабна акция в Пловдив във връзка с разследване на схема с фиктивни хоспитализации и неправомерно получаване на средства от НЗОК. Според прокуратурата за три години Здравната каса е изплатила около 12 млн. евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база от едва 49 легла в клиника към УМБАЛ „Св. Георги“.

„Под надзора на Окръжна прокуратура–Пловдив се води разследване за участие в организирана престъпна група с цел извършване на неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса вследствие на неправомерни извършени фиктивни хоспитализации на лица в УМБАЛ „Св. Георги“. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив, МВР и Министерството на здравеопазването във връзка с досъдебно производство за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Извършени са огледи на множество адреси - касае се за 49 на брой претърсвания и обиски на различни лица и адреси, както в Пловдив, така и в Карлово и град Кричим. Задържани са 10 лица, от които шест са лекари, а четирима са медицински сестри. „Извършени са изземвания и претърсвания в две клиники и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Към наказателна отговорност са привлечени шест лица. Като за срок до 72 часа са задържани три лица“, каза Ваня Христева.

Акцията в Пловдив: От Здравната каса са били източени близо 4 млн. евро, а схемата е действала от 4 г. (ВИДЕО)

„Резултатите, които чухте по действията на разследването, са в следствие на проведено разследване, което се води от няколко месеца, касаещо получен сигнал за множество хоспитализации в клиника към УМБАЛ „Св. Георги“. Вследствие на това е генерирана огромна сума пари, осигурени от бюджета на НЗОК. След анализ и разпити установихме, че за период от три години Здравната каса е изплатила сумата от около 12 млн. евро. Отчетените клинични пътеки за този период са 24 000 при база с 40 легла“, каза зам.-окръжен прокурор Димитър Пехливанов.

Пехливанов разясни, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще или са били там само за вземане на кръв. „Изключително лоши практики установихме – като това санитари или лекари да дават кръв вместо пациенти. Да се прави така, че пациентът да не се задържа повече от два дена само и само да се вземе пътеката. В хода на акцията вчера е установена липсата на 15 пациента, които е трябвало да бъдат в лечебното заведение“, коментира ще той.

БТА

Заместник-окръжният прокурор съобщи, че задържаните са лекари в медицинското заведение. „По-сериозният проблем е, че от 2022 г. началникът на клиниката по ревматология притежава и медицински център, заедно със своя съпруг и дъщеря. В този медицински център има 5 000 направления за хоспитализация за Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“. Те са съставяни по порочен път, след като неин роднина ги е въвеждал в системата, отчитан е фиктивен преглед в нейния център и след това тези хора са били хоспитализирани. Вторият проблем е, че получените средства от касата и са част от сумарния брой парични средства, който се генерира като заплати. По вътрешни правила на болницата 40 на сто от средства от касата са давани на клиниката, които са разпределяни като дивидент или заплати за лекарите и разход за консумативи. Така например началникът на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като на нея си определя 13,5 точки почти всеки път, а една точка се равнява на 1000 лева. А на останалите лекари според броя на хоспитализациите. Началникът на клиниката взимала по около 13,5 хил. лева. Няколко лекари са били твърдо против, като са били „наказвани“ с малко легла за прием на пациенти“, заяви Пехливанов.

Прокурорът подчерта, че в клиниката е имало няколко лекари, които са били твърдо против да се извършва тази дейност, като са били наказвани и споделили, че са се чувствали като „търгаши на здраве“. „Били са им предоставяни малко легла за хоспитализиране. Това е рефлектирало върху заплащането им - получавали са около 1500 евро. Останалите, които са участвали в схемата, са получавали около 7000 евро“, разказа той.

Димитър Пехливанов каза още, че е имало случаи с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този да се освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. По думите му част от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. „Установени са и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни“, каза още Пехливанов.

БТА

В клиниката са установени множество лекарства, част с изтекъл срок на годност, други от чужбина, както и скъпоструващи лекарства, които не са съхранявани правилно. Проверяват се клинични проучвания, които са със съмнителен произход и начин на провеждане. Изпълнителните агенции по лекарствата вече проверява тези данни, коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата в здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министърът съобщи, че с „Информационно обслужване“ работят активно всеки пациент, който има мобилното приложение еЗдраве, да вижда информация колко средства са изразходвани за него и да докладва, ако нещо не е било реално. Сигналите ще се виждат в Националната здравноинформационна система, като ще се проверяват чрез изкуствен интелект и физически контрол. Тези проверки са важни, за да осигурим качество в здравеопазването и безопасност за пациентите, каза още Катя Ивкова.

Под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 256 от Наказателния кодекс – неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вследствие на извършени фиктивни хоспитализации.