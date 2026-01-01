Пожар на голям фронт избухна в землището на село Странджа от крайграничната община Болярово на област Ямбол. Това потвърди областният управител на Ямбол Георги Чалъков. На място има пожарни екипи от Ямбол, Болярово, очаква се помощ от Бургас, а също да бъде изпратен и хеликоптер. Горят основно сухи треви и храсти.

Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ се включи в потушаването на пожара. Военнослужещите действат след постъпило искане от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ и разрешение на началника на отбраната.

Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение заради пожара в крайграничната община на област Ямбол. Мярката се отнася за землищата на селата Горска поляна и Странджа, сочи публикуваната на уебстраницата на местната администрация заповед.

Обстановката е тежка заради поредно чистене на пасище от трактор без изправен пожарогасител. Запалва се първо тракторът, след това - стърнището, което чисти и от там голямата беля стана. Това коментира във видео съдържание, публикувано във Фейсбук страницата си, кметът на Болярово.

Засега няма опасност за населените места. Горят основно стърнища, сухи треви и част от гориста местност между селата Воден, Странджа и Горска поляна, посочи Христо Христов.

На място има много екипи огнеборци, също и доброволци. Надявам се да го овладеем в рамките на светлата част на денонощието, но пожарът все още бушува на много голяма територия, каза още боляровският кмет.

Потушен е големият пожар край Ямбол

Тази сутрин окончателно беше потушен друг пожар в областта. Огънят тръгна в понеделник следобед от землището на село Победа, южно от хълмистата местност Бакаджик.

Екипи от огнеборци, военнослужещи и доброволци ограничиха пожара в подножието на възвишението.

По първоначални данни са изгорели около 400 декара сухи треви, храсти и ниска широколистна растителност.

"Огънят изпепели и масив от стари лозя между село Победа и близкия военен полигон", каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков.