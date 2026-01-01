Трагичната смърт на 10-годишно момче в столичната болница „Пирогов“ предизвика въпроси за оказаната медицинска помощ и доведе до разследване на прокуратурата и проверка на здравното министерство. Детето е било транспортирано от Етрополе след падане от селскостопанска машина. Родителите твърдят, че се е стигнало до забавяне на медицинските действия, докато от лечебното заведение заявяват, че са предприети всички необходими мерки за спасяването му.

На 24 октомври 2026 г. 10-годишното момче пострадало при падане от стълба на селскостопанска машина.

По информация на Министерството на здравеопазването в 12:30 часа баща му го донесъл на ръце във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе.

При постъпването си детето било в съзнание и контактно, като се оплаквало от болки в гърба и корема. След извършените медицински прегледи, консултация със специалист и оказана спешна медицинска помощ състоянието му било стабилизирано, посочват от здравното ведомство.

В 12:53 часа момчето било транспортирано с линейка към Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“. То пътувало в стабилно състояние, придружено от дежурния лекар и майка си.

Линейката пристигнала в столичната болница в 13:55 часа, където детето било регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

Родителите твърдят, че са чакали повече от два часа

След трагичния инцидент близките на детето изразиха съмнения относно своевременното оказване на медицинска помощ в „Пирогов“.

Според родителите момчето е било в съзнание до пристигането си в лечебното заведение. Те твърдят, че медицинският екип не му е обърнал необходимото внимание и се е наложило да чакат повече от два часа, преди да бъде прието.

По информация от първоначалните публикации детето било прегледано, а впоследствие отведено в шокова зала. По-късно родителите били уведомени за смъртта му.

Бащата обвинява лекарите за трагичния изход, като настоява да бъде изяснено дали медицинските действия са били предприети своевременно.

Твърденията на семейството са предмет на проверка, като към момента няма окончателно установена причина за смъртта или доказана медицинска небрежност.

Какво заявиха от „Пирогов“?

В официална позиция от болницата съобщиха, че детето е било с тежки травми, определени от лечебното заведение като несъвместими с живота.

От „Пирогов“ заявяват, че медицинският екип е приложил утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие и са били предприети всички допустими от съвременната медицина мерки за спасяването на момчето.

От лечебното заведение уточняват още, че на 24 октомври дежурният екип е сезирал дежурния следовател с искане да бъде уведомена Софийската градска прокуратура.

Болницата заявява, че оказва пълно съдействие на компетентните органи, но поради провежданите следствени действия и законовите изисквания не може да предостави допълнителна информация.

Ръководството и медицинският екип на „Пирогов“ поднесоха съболезнования на семейството и близките на детето, както и на неговите приятели и съученици.

Прокуратурата разследва евентуална медицинска немарливост

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство във връзка със смъртта на 10-годишното момче, съобщиха от държавното обвинение.

Разследването е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

За подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години, ако бъде доказана вина.

Според информацията от прокуратурата досъдебното производство е образувано още преди родителите да подадат сигнал.

Предстои разследващите да установят всички обстоятелства около инцидента, причината за смъртта и дали при оказването на медицинската помощ са допуснати нарушения.

Образуването на досъдебно производство не означава, че е установена вина на медицинските специалисти.

Здравното министерство разпореди проверка

На 26 октомври Министерството на здравеопазването обяви, че е разпоредена проверка на всички обстоятелства около случая.

Тя ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата.

От ведомството представиха и официална хронология на първоначално оказаната медицинска помощ – от постъпването на детето в спешния филиал в Етрополе до транспортирането и регистрацията му в „Пирогов“.

Според предоставените данни момчето е било в стабилно състояние при тръгването на линейката от Етрополе.

Информацията на министерството обаче не дава подробности за последвалите медицински действия след регистрацията на детето в столичната болница.

Именно последователността на тези действия, времето за извършването им и състоянието на пациента ще бъдат сред съществените обстоятелства, които трябва да бъдат изяснени.

Какво предстои да бъде установено?

Разследването и проверката трябва да дадат отговор на основните въпроси около трагедията – какви травми е получило детето, как се е развило състоянието му след пристигането в „Пирогов“, какви медицински действия са предприети и дали е имало забавяне, което би могло да е от значение за фаталния изход.

Към момента позициите на родителите и лечебното заведение се разминават по отношение на оказаната медицинска помощ.

Окончателните заключения предстои да бъдат направени след проверките и събирането на необходимите доказателства.

Случаят остава обект на разследване от Софийската градска прокуратура, а здравното министерство проверява обстоятелствата около оказаната медицинска помощ.