10-годишното дете, транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ на 24 октомври след падане от стълба на селскостопанска машина, е било с тежки травми, несъвместими с живота. Това съобщиха от лечебното заведение в официална позиция по повод трагичния инцидент.

От болницата посочват, че медицинският екип е приложил утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие и е предприел всички допустими от съвременната медицина мерки за спасяване на детето.

10-годишно дете почина в „Пирогов“, разследват медицинска немарливост

Още на 24 октомври дежурният екип на лечебното заведение е сезирал дежурния следовател с изрично искане да бъде уведомена Софийската градска прокуратура, се посочва още в позицията.

От „Пирогов“ заявяват, че оказват пълно съдействие на компетентните органи. Поради провежданите следствени действия и законовите изисквания към момента няма да предоставят допълнителна информация.

Ръководството и екипът на болницата изразяват съболезнования на семейството и близките на детето, както и на неговите приятели и съученици.