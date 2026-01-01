Украйна атакува голям завод за производство на синтетична гума и полимери в руския град Воронеж, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския производител на дронове и ракети “Файр поинт”.

В изявлението се добавя, че за атаката са използвани дронове Еф Пи 1.

Завод “Воронежсинтезкаучик” беше вече обект на украинска атака през септември.

По-рано тази сутрин губернаторът на Воронежка област Александър Гусев написа в приложението Телеграм, че двама мъже са били убити, а 17 души ранени при украинска атака срещу Воронеж, на 500 км южно от Москва.

“След терористична атака във Воронеж са убити двама души, а 17 а ранени”, написа той в Телеграм и добави, че “над 70 дрона” са свалени над града тази нощ, както и сутринта.

Според Гусев повечето от пострадалите са били пътници в крайградски влак, който е бил ударен от падащите отломки на свалени дронове.

Атаката е причинила и пожар в “множество индустриални обекти (без значителни щети), бизнес център в града и жилищен блок”, уточни губернаторът.

На този фон няколко факултета във Воронежкия държавен университет, в града с население над един милион души, решиха временно да преминат към дистанционно обучение, съобщи говорител на учебното заведение, цитиран от официалната информационна агенция ТАСС.

Тази атака бе извършена в момент, в който Русия, която предприе пълномащабна инвазия срещу Украйна през февруари 2022 г., се готви да възобнови мирните преговори през ноември с посредничеството на САЩ.

Преките преговори, които бяха в застой от началото на годината, се очаква да се проведат в Абу Даби, съобщи Москва. Такива преговори имаше и през 2025 г., но те не доведоха до уреждане на конфликта.