Източници от три държави потвърждават, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е лобирала за кандидатурата на Виктор Орбан за генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН). САЩ са насърчили бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата, като дори първи са му предложили тази възможност. Планът все още очаква окончателно решение, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“.

Представител на Държавния департамент на САЩ признава, че на пръв поглед идеята звучи налудничаво. Смята се обаче, че Русия и Китай също я подкрепят, съдейки по предишни разговори с Вашингтон. Идеята е Орбан да бъде общият им кандидат. Както заявиха представители на САЩ и на друга държава, когато САЩ, Русия и Китай имат обща позиция по даден въпрос в Съвета за сигурност на ООН, обикновено успяват да я наложат.

Представителят на Държавния департамент смята, че Орбан би получил „без особени затруднения“ осем гласа в Съвета за сигурност, а общо десет от 15-те членове на Съвета биха могли да го подкрепят. Ще се противопоставят ли тогава Великобритания и Франция на мнозинството? Двете държави обикновено са предпазливи при използването на правото си на вето.

Според представителя на Държавния департамент Орбан може да разчита „без особени затруднения“ на осем гласа в Съвета за сигурност, а още два от общо 15-те гласа са в обсега на възможното. Ще се изправят ли Великобритания и Франция срещу мнозинството? Двете държави обикновено са предпазливи при използването на правото си на вето.

Когато американски представители обсъждали кого биха искали да видят начело на ООН, името на Орбан непрекъснато се появявало. „Някой като Орбан“, казвали те, а китайските и руските им колеги се съгласявали. В крайна сметка американските представители си задали въпроса: Защо не Орбан?

Има достатъчно причини това да не се случи – например опасенията, че той би оправдавал действията на Владимир Путин и други диктатори. Но според американския представител Орбан е „кандидатът мечта за консерваторите от движението MAGA“.

Това до голяма степен се дължи на политиката му срещу масовата миграция и либералните неправителствени организации, както и на действията му спрямо съдебната система и медиите в Унгария, смятани за ориентирани към левицата. Орбан често влиза в конфронтация с Европейския съюз, но същевременно се възползва щедро от предоставяните от него субсидии. Въпреки близостта си с Китай той някак успява да запази образа си на защитник на западната цивилизация.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи Орбан на унгарските избори през април, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс се включи в кампанията му. Ако бившият унгарски премиер реши да се кандидатира за генерален секретар на ООН, се очаква двамата отново да застанат зад него. По информация на трети източник, запознат с процеса, официалното обявяване на решението се очаква след междинните избори в САЩ.

Първоначално американски представители се свързали с Орбан, за да проверят дали има интерес към поста в ООН. Те установили, че той е склонен да обмисли предложението, макар да има резерви предвид националистическите си възгледи. Орбан не би се кандидатирал, освен ако не е убеден, че може да спечели. Самият той отказа коментар.

Според представител на друга държава повечето от останалите кандидати за генерален секретар са по-скоро „секретари“ – хора с опит в международната бюрокрация или в дипломатическите преговори зад кулисите. Орбан обаче би бил „генерал“. Представителят на Държавния департамент споделя тази оценка и добавя, че Орбан има подходящите идеологически възгледи, умее да упражнява власт въпреки съпротивата и не би се поддал на натиска на установените елити в централата на ООН в Ню Йорк.

Лана Нусейбе, дипломат от Обединените арабски емирства, се включи в надпреварата миналата седмица. Подкрепата на емирствата за кървава паравоенна групировка в суданската гражданска война може да се окаже пречка за кандидатурата ѝ. В същото време тя е квалифициран кандидат и набира подкрепа. На 27 октомври тя ще отговаря на въпроси, а на 28 октомври Съветът за сигурност ще проведе ново предварително гласуване. В надпреварата могат да се включат и други кандидати.

Мандатът на генералния секретар Антонио Гутериш изтича на 31 декември. Той е насърчавал някои от най-лошите и радикални тенденции в ООН и нямаме никакви илюзии относно моралния авторитет на организацията. Може би най-доброто, което може да се каже за идеята Орбан да застане начело на ООН, е, че тя би свалила завесата и би разкрила истинското състояние на организацията, като ѝ даде лидер, съответстващ на ниското равнище, до което вече е паднала централата ѝ в Ню Йорк.