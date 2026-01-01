Охлаждането на европейската икономика вече не е просто прогноза в докладите на анализаторите, а сурова реалност, която се отразява директно върху балансите на българските предприятия и макроикономическата стабилност на страната. Свиването на външното търсене, особено от ключови партньори в Европейския съюз, чийто икономически растеж се забавя до нива под 0.8% средно за еврозоната, доведе до отчетлив спад в българския износ и постави родната индустрия пред сериозно изпитание.

България вече се позиционира на трето място в ЕС по спад на индустриалното производство през есента на 2026 г., а бизнесът търси спасение в пазари извън Съюза и в налагането на строга оптимизация на корпоративните разходи.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) за изминалата 2025 г. и затвърждаващите се тенденции през 2026 г. чертаят ясна и тревожна картина на забавяне. През 2025 г. общият износ на стоки от България отбеляза спад от 3.2%, което се равнява на стотици милиони левове нереализирани приходи за икономиката. В по-широкия макроикономически план, обхващащ експорта както на стоки, така и на услуги, намалението възлиза на 1.9% спрямо предходната година.

Този удар се усеща най-силно на европейския пазар, където износът специално за държавите от ЕС се срина с 3.8% през 2025 г., установявайки се на обща стойност от 53.88 млрд. лева. Индустриалният сектор понася най-тежките последствия – според актуалните данни от август 2026 г. страната ни заема челната тройка по най-голям годишен спад на промишленото производство в целия Европейски съюз, регистрирайки намаление от над 9.4% на годишна база. Това е логично и още по-остро продължение на тенденцията от 2025 г., когато добавената стойност в ключови структурни отрасли като добивната и преработващата промишленост, както и в енергетиката, се сви с 5.0%.

Стагнацията при основните ни търговски партньори – Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират близо 64% от експорта ни за ЕС, се пренася като ефект на доминото върху българските подизпълнители. Износът само към Германия, който традиционно е двигателят на българския експорт, отчита спад от над 7.5% през първата половина на 2026 г., докато поръчките от Италия и Румъния намаляват съответно с 6.2% и 4.8%. Най-сериозно отстъпление на европейската сцена през 2025 г. се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти“, където експортът се е свил с драстичните 14.7%. Този сектор обхваща широк спектър от потребителски стоки, чието търсене е силно чувствително към инфлационния натиск, достигащ средно 4.5% за Европа, и нарасналата несигурност на европейските домакинства.

Допълнително, секторът на машиностроенето и оборудването също търпи загуби, отчитайки свиване с над 5% заради замразените капиталови инвестиции на западните компании.

Спад се отчита и при износа на суровини и материали към трети страни през 2026 г., където сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ регистрира осезаемо намаление от 8.4%.

Изправен до стената от слабото европейско търсене, българският бизнес не стои безучастен и прилага мащабни стратегии за оцеляване и диверсификация. Докато износът за ЕС продължава да буксува, данните за 2026 г. показват сериозно оживление в търговията със страни извън Съюза (Екстрастат).

През първите осем месеца на 2026 г. износът за трети страни нараства с 4.4%, като обемът му надхвърля 21 млрд. лева. Българските компании активно и успешно търсят реализация на пазарите в Турция, където експортът бележи ръст от 7.1%, както и в САЩ (повишение от 5.5%), Сърбия, Китай и Обединеното кралство. Успоредно с географската преориентация, втората ключова стратегия е намирането на нови продуктови ниши.

Един от най-впечатляващите феномени в националната статистика е експлозивният ръст в износа на сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“. През 2025 г. износът на тези продукти за ЕС е скочил с близо 44%, а към трети страни в началото на 2026 г. отбелязва умопомрачителен ръст от 175%, генерирайки постъпления от над 1.2 млрд. лева. Това категорично доказва, че агро-индустриалният комплекс и хранително-вкусовата промишленост успяват изключително гъвкаво да заемат освободени пазарни ниши в условия на глобален дефицит.

Въпреки че опитите за диверсификация дават частичен резултат, цялостната външнотърговска картина остава напрегната, тъй като вносът продължава да изпреварва износа. Това генерира отрицателно търговско салдо от над 6.6 млрд. лева с ЕС за 2025 г., а общият търговски дефицит на страната надминава границата от 10.5 млрд. лева. Икономическата стагнация в Европа принуждава българските предприятия да преминат в режим на строга оптимизация на разходите, замразявайки средно около 15% от планираните си инвестиции в дълготрайни материални активи през настоящата година. За да възстанови позициите си дългосрочно, родната индустрия ще трябва да инвестира спешно в иновации, автоматизация и повишаване на добавената стойност на своите продукти. Икономическият модел, базиран основно на евтина работна ръка и производство на ишлеме за големите германски и френски заводи, вече е изчерпан и показва своите критични лимити на фона на растящата конкуренция от Азия и Северна Африка.