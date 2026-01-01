Близо 80 000 къса цигари без акцизен бандерол, над 12 000 артикули от защитени търговски марки, 2600 опаковки със сексуални стимуланти и стотици килограми животинска мазнина са задържани при проверки на граничните и митническите власти. Действията са извършени по сигнали на Междуведомствения координационен център към ГДБОП.

Само в периода от 22 до 26 октомври на ГКПП „Капитан Андреево“ са пресечени 11 опита за незаконен пренос на стоки, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Част от стоките са открити в специално изградени тайници в автобуси.

В превозни средства с българска и чуждестранна регистрация са намерени и задържани недекларирани акцизни и маркови стоки. Сред тях са 32 860 къса цигари без акцизен бандерол, 2800 парфюма, 727 текстилни изделия и 110 аксесоара – обувки и чанти. Иззети са още 500 грама изделия от сребро, 2600 опаковки със сексуални стимуланти и 300 кг овча лой без документи за произход.

В рамките на общите контролни действия на държавните институции през октомври са задържани общо близо 80 000 къса цигари без акцизен бандерол и над 12 000 парфюма. Иззети са също различни видове текстилни и кожени изделия, обозначени със защитени търговски марки, както и над 600 кг животинска мазнина без сертификат за годност.

От митническите органи са съставени 13 акта за административни нарушения. Допълнително събраните публични държавни вземания надхвърлят 3300 евро.

Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП координира работата на седем държавни структури и осигурява денонощен мониторинг на рискови транспортни средства и стоки на територията на страната.