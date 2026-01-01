Към 26 октомври 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4 176,5 млн. м3, което представлява 63,90% от сумата на общите им обеми. 23 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната са със запълване над 70%.

Наличните завирени обеми в комплесните и значими язовири по основно предназначение са:

за питейно-битово водоснабдяване – 78,13% от общия им обем;

за резервно питейно-битово водоснабдяване - 46,93% от общия им обем;

за напояване - 49,16% от общия им обем;

за енергетика - 68,37% от общия им обем.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед валежи от дъжд ще има на места в западната половина от страната. През нощта срещу вторник и във вторник главно в източната половина от страната ще вали дъжд.

В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време. През първия ден в Северна България валежите ще продължат, ще са предимно слаби, все още повече като количество в отделни райони на североизток. В четвъртък слаби валежи от дъжд ще има на отделни места в Северна България и източните райони.

В петък ще се задържи предимно облачно, главно в Южна България с валежи. През почивните дни и в понеделник със североизточен вятър ще започне ново понижение на температурите. Валежите ще се активизират, има повишена вероятност на места да са значителни, а и валежи от сняг са възможни и в по-ниските планински райони.

Обрат във времето: Студен въздух нахлува в България, очакват се значителни валежи (КАРТА)

За 27 октомври 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасност от значителни валежи в областите Силистра и Добрич. Очаквани количества до 30-35 mm.

Днес, 26 октомври, и през следващите три дни речните нива в страната ще останат предимно без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива в отделни части на Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн, по-съществени в южните райони на Черноморския басейн. В Западнобеломорския басейн речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.