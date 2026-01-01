В понеделник (26 октомври) преди обяд на много места в равнинната част от страната ще се задържи мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 5°. Атмосферното налягане е около средното за месеца, слабо ще се повиши.

Ще бъде почти тихо. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и в следобедните часове в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде умерен. Облачността над западната половина от страната ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне да нахлува хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в източната половина от страната и крайните южни райони - до 21°, за София - около 14°.

По Черноморието на места преди обяд ще има намалена видимост и ниска облачност, а слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места по северното крайбрежие. Около обяд облачността временно ще се разкъса и намалее. Сутринта ще е почти тихо, а в следобедните часове ще духа слаб източен вятър, който в края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат 17°-19°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. В следобедните часове в масивите от Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 2400 метра надморска височина и от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

През нощта над по-голямата част от страната ще е облачно, на места с превалявания от дъжд. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще е в западните райони. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана, в София - около 3°.

Вторник, 27 октомври

Във вторник облачността ще е по-често значителна. В източната половина от страната на много места ще вали, а на отделни места в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, в София - около 11°.

Жълт код за значителни валежи е обявен за областите Силистра и Добрич.

НИМХ

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите от източната половина от страната, а след обяд и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие, където и ще прегърми. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.