Войните освен чe посяват смърт и разруха, водят до обедняване и вредят на света, заяви папа Лъв Четиринадесети вчера в традиционната си неделна молитва, съобщават италиански медии. Това беше втората неделна молитва, произнесена след изписването му от римската многопрофилна болница „Джемели“ на 17 октомври, където четири дни по-рано, на 13 октомври той беше подложен на сериозна белодробна операция за отстраняване на образувание, открито му в белия дроб по време на рутинен медицински преглед. В хода на операцията лекарите констатираха, че става дума за туморно образувание и отстраниха и част от белия дроб на Лъв Четиринадесети, посочва БТА.

Ден след като папата беше изписан от болницата, на 18 октомври той произнесе неделната си молитва, като благодари и на Бог и на всички, които са се молили за него.

Миналата сряда се проведе и общата аудиенция на папата, като по време на нея Лъв Четиринадесети обиколи с папамобила си площад „Свети Петър“ във Ватикана, на който се беше струпало огромно множество, което го приветства сърдечно. На общата аудиенция папата отново благодари на всички за подкрепата и на Бог да щедростта.

Същият ден лекарите, които лекуваха папата в „Джемели“ публикуваха изявление, в което казаха, че той не се нуждае от допълнително лечение след белодробната операция, извършена му на 13 октомври. „Окончателните резултати от хистопатолотичните и молекулярите изследвания на тъканта, отстранена по време на операцията, потвърдиха, че туморът е белодробен аденокарцином и че болестта е локализирана. Онкологична оценка потвърди, че не е нужно никакво последващо лечение“, се казваше в изявлението на личния лекар на папата, доктор Луиджи Карбоне и на хирурга, който го оперира, професор Стефано Маргаритора, публикувано от Ватикана.

Това изявление сложи край на един напрегнат период, в който всички във Ватикана и експерти по ватиканските въпроси се питаха дали понтификатът на Лъв Четиринадесети няма да заприлича на преждевременна версия на финалните години от понтификатите на папа Франциск или папа Йоан Павел Втори, белязани от техните сериозни здравословни проблеми. Редица издания припомниха, че този период на несигурност е породен от неочакван здравословен проблем, споходил най-младия папа от десетилетия насам и то само година след като той беше избран начело на Римокатолическата църква. Мнозина се питаха как би се развил понтификатът на Лъв Четиринадесети ако той би трябвало да се подложи на лъчетерапия или на химиотерапия.

Редица анализатори припомниха, че през близо 18-те месеца начело на Римокатолическата църква папата следваше доста интензивен дневен ред. Той обиколи четири африкански страни, посети различни части на Испания и на Франция, пътува до Турция и Ливан. През близо година и половина начело на Римокатолическата църква папата прие много държавни и правителствени ръководители, участва и организира редица срещи и форуми. Миналата година на него се падна задачата да довърши започнатия при папа Франциск Юбилей на Римокатолическата църква. А през настоящата година папата започна и обиколка на редица италиански градове, свързани с конкретни светци и с историята на Църквата, обобщават световните агенции.

По време на първата си обща аудиенция след операцията папата обеща, че ще поднови поетапно работната си програма. Но ден след това Ватиканът обяви, че Лъв Четиринадесети отменя посещение в град Асизи по препоръка на лекуващите го лекари, тъй като тази визита е щяла да бъде прекалено скоро след операцията му. Според лекуващите лекари постоперативното възстановяване на папата върви много добре, но те са решили, че като предпазна мярка е по-добре да не пътува до Асизи, докъдето е трябвало да стигне с хеликоптер.

В Асизи папата трябваше да пристигне утре, на 27 октомври, за да участва в последния ден от тридневна среща под наслова „Невъоръжен и разоръжаващ мир“, организирана от влиятелната католическа общност „Сант’Еджидио“. Срещата отбелязва 40-ата годишнина от Световния ден на молитва за мир, обявен от папа Йоан Павел Втори. За да компенсира отсъствието си от форума за мир в Асизи, папата е изпратил послание до делегатите в него, в което изразява своята близост и подкрепа към „организаторите, лидерите и представителите на християнските вероизповедания и другите религии, както и към гостите, присъстващи на срещата“, отбелязва АНСА.

Във вчерашната си неделна молитва папата припомни срещата, посветена на темата за търсенето на мир по света, която се провежда в Асизи и изрази надежда, че Бог ще вдъхнови решения, водещи до диалог и до мир. Лъв Четиринадесети не посочи конкретно за кого се надява да бъде осенен от божието вдъхновение, но той винаги е призовавал за мир в Украйна, в Светите земи, в Судан, в Мианма и в други горещи точки на планетата, припомня АНСА. Във вчерашната си неделна молитва например той говори за постигане на мир в Йемен.

Последния ден от срещата в Асизи, която папата ще пропусне сега, ще съвпадне с деня, в който би трябвало да влезе в сила прекратяване на огъня по хуманитарни причини в град Олешки в украинската Херсонска област. В петък и в събота американската президентска двойка изтъкна, че това прекратяване на огъня е било договорено благодарение на американската първа дама Мелания Тръмп, която е разговаряла с лидерите на Русия и на Украйна с цел постигането му, отбелязва "Ню Йорк пост". Почитатели на Доналд Тръмп заговориха за номинация на Нобелова награда за мир за неговата съпруга. Но критици на Тръмп припомниха, че броени дни след белодробната си операция, от болницата, папа Лъв Четиринадесети проведе телефонен разговор с Владимир Путин, посветен на тежката ситуация в Олешки, припомня „Индипендънт“. На 16 октомври пресслужбата на Светия престол публикува изявление, в което се казваше, че по време на разговора Светият отец е изразил дълбоката си загриженост относно тежката хуманитарна ситуация в Олешки и е призовал за прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храни и медицинска помощ, както и доброволната и безопасна евакуация на цивилното население, припомня „Ватикан нюз“.

По повод разговора между двамата лидери относно Олешки, държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин поясни, че папата е предприел инициативата в защита на обсадения град. „Именно Светият отец пое инициативата да привлече вниманието към съдбата на този обсаден град, в който около 2000 цивилни се нуждаят от хуманитарни коридори, по които да могат да го напуснат. Папата призова за прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на хуманитарна помощ, особено на храна, до града и да даде възможност за евакуация на онези, които желаят да го напуснат. Надявам се, че в отговор на призива на Светия отец президентът Путин ще се съгласи да направи това, за което папата го помоли“, подчерта тогава кардинал Паролин. „Фактът, че той прие обаждането и разговаря с папата, може би е знак, надявам се, че искането на папата действително ще бъде изпълнено“, заяви Паролин.

Три дни след това, на 19 октомври, папата е провел телефонен разговор относно Олешки и с Володимир Зеленски, припомня „Ватикан нюз“. „Светият отец припомни тежката ситуация в град Олешки и това, че е отправил искане към президента на Русия за хуманитарно прекратяване на огъня“, се казваше в изявление на Ватикана. „Папата изрази също така надежда, че „сътрудничеството между двете страни ще позволи доставянето на храни и медицинска помощ, както и доброволната и безопасна евакуация на цивилното население от Олешки“, се допълваше още в текста. В заключение Светият отец потвърди отново ангажимента на Светия престол за насърчаване на диалога и мира.

Тази интензивна дипломация от страна на папата относно ситуацията в Олешки по време на тежък в личен план за него период потвърди досегашната теза на експерти по ватиканските въпроси, че Лъв Четиринадесети налага коренно различен стил на понтификата си, отбелязва Асошиейтед прес.

През шестте дни, през които той беше в болница за операция и за постопепративна рехабилитация и през общо десетте дни, през които нямаше яснота как ще се развие болестта му, Лъв Четиринадесети не престана да изпълнява задълженията си и да следи международната обстановка.

В болница „Джемели“ след операцията той всеки ден отслужваше литургия. В деня на изписването му от клиниката редица европейски държави бяха разтърсени от протести, прераснали в насилие, в които основните протестиращи бяха млади хора. Миналия четвъртък папата засегна и този въпрос. Той отправи призив да се помага на младите хора да намерят своето място в света, предаде АНСА. „Под бронята, която толкова много тийнейджъри изграждат около себе си, за да избегнат страданието, се крие желание те да обичат и да бъдат обичани“, заяви той. Според него на младите хора трябва да се помогне да станат главни действащи лица в настоящия свят, да участват в съзиданието на братство между хората и в изграждането на едно по-справедливо общество. Младите не трябва да бъдат държани на страна при взимане на решения, които ще засягат тяхното бъдеще. Обществото трябва да покаже, че вярва в младите и тогава и самите млади ще повярват в себе си, а от това доверие ще се роди смелост у тях, заяви още папата.

Сега всички си задават въпроса дали Лъв Четиринадесети ще отиде през ноември в Латинска Америка, както беше планирано. По време на тази визита папата в продължение на 11 дни би трябвало да посети Уругвай, Аржентина и втората си родина Перу, където е работил две десетилетия. Според професор Маргаритора няма клинични причини визитата да не бъде осъществена, посочва АНСА.

Има една показателна история от понтификата на папа Йоан Павел Втори, която илюстрира ясно как папа Лъв Четиринадесети и неговият стил на управление са променили Ватикана и начина, по който той реагира при здравословни кризи, свързани с папата, отбелязва Асошиейтед прес. Когато беше на 84 години, полският папа беше приет за пореден път в болница „Джемели“ заради остра респираторна инфекция, проблеми с дишането и влошаващите се последици от болестта на Паркинсон. Заради това заболяване полският папа е бил почти неспособен да говори по това време, а дишането му е било затруднено. Лекарите в „Джемели“ му извършили трахеотомия под упойка, за да му помогнат да диша. Но на следващата сутрин неговият говорител съобщил на журналистите изненадващо оптимистична и на пръв поглед неправдоподобна информация: Йоан Павел бил закусил както обичайно - кафе с мляко, 10 бисквити и кисело мляко. Според историка и специалист по църковни въпроси Алберто Мелони това е било очевидна лъжа. „Но тогава беше нормално да се лъже за папата. Това бяха правилата на играта“, казва той, цитиран от Асошиейтед прес.

Два понтификата и двадесет години по-късно папа Лъв Четиринадесети промени тези правила. Първо, той съобщи лично, че има белодробен проблем, който налага операция, като го направи не чрез сухо изявление, разпространено от пресслужбата на Ватикана, а на живо по време на неделната си молитва. Второ, всички информации относно възстановяването му в болницата се съобщаваха от лекарите на папата, не от Ватикана.

Всеки ден след операцията на Лъв Четиринадесети личният му лекар доктор Карбоне и ръководителят на клиниката по гръдна хирургия в болница „Джемели“ професор Маргаритора подписваха медицинските бюлетини, които информираха обществеността за възстановяването на папата. Говорителят на Ватикана предоставяше информация предимно за немедицински подробности относно болничното ежедневие на папата, като например литургията, която папата е отслужил, или ватиканските представители, които са го посетили. Писмените медицински съобщения бяха кратки, но съдържаха достоверна информация и осигуряваха степен на отчетност и прозрачност, към които Ватиканът дълго време е изпитвал неприязън, коментира Асошиейтед прес.

Според Джули Рубио, преподавателка по християнска социална етика в йезуитското богословско училище към университета „Санта Клара“, тази промяна в стила на папата се наблюдава и по други въпроси. Например при представяне на енцикликата си за изкуствения интелект Лъв Четиринадесети промени начина на действие. Той самият ръководи представянето, вместо да остави на шепа висши духовници да говорят за труда му. А за да осигури многообразни гледни точки, той покани на сцената трима кардинали, две жени богослови мирянки - от Великобритания и Демократична република Конго - и съоснователя на компанията „Антропик“, която разработва изкуствен интелект. Според Джули Рубио този приобщаващ подход съответства на усилията, започнати от папа Франциск, а именно Църквата да стане по-малко доминирана от духовенството и по-отразяваща реалния свят. Според анализаторката това е Църква, която разчита на експертните знания на миряните, подобно на начина, по който Лъв Четиринадесети се е доверил на медицинските съвети, когато е взел решение да се подложи на операция за отстраняване на белодробното образувание, което му е било открито. „Подобни практики всъщност могат да доведат до значителна промяна в една институция“, казва Джули Рубио, цитирана от Асошиейтед прес.

До известна степен този процес започна още по време на понтификата на Франциск, отбелязва агенцията. Аржентинският папа пое лично контрола върху комуникационния апарат на Ватикана и в продължение на 12 години даде десетки интервюта в неформална обстановка, често без да уведомява предварително онези, които отговаряха за връзките му с медиите. Тази степен на личен контрол не е позволявала на ватиканската медийна служба да съчинява измислени истории, както се случвало по време на понтификата на Йоан Павел Втори, коментира Асошиейтед прес. Но все пак и при Франциск когато е ставало дума за собственото му здраве и за стила му на управление, той е бил потаен, непреклонен и често е отхвърлял съветите на експертите. Нагласата му да действа самостоятелно, както във ватиканската дипломация, така и в комуникациите, се е проявявала и в отношението му към лекарите. Той многократно е отказвал да се съобрази с медицинските препоръки, дори когато вече дихателните му проблеми и мобилността му са се влошили. Франциск имал увредени връзки на дясното коляно, което затруднявало ходенето му. Той обаче отказвал да се подложи на операция, като обяснявал, че не харесва ефекта от упойката и в крайна сметка трябваше да използва накрая инвалидна количка. По подобен начин той отказвал първоначално да постъпи в болница, докато пневмонията му се влошавала към края на живота му, посочва Асошиейтед прес.

Здравословните неволи на папа Лъв Четиринадесети породиха интерес по още няколко направления. В пространен материал Франс прес се фокусира върху болницата „Джемели“, наричайки я „клиника на папите“. Папа Франциск е бил приемат в нея четири пъти заради различни здравословни проблеми – операция на дебелото черво през 2021 г., операция на стомашна херния през 2023 г., респираторна инфекция през 2023 г. и двустранна пневмония през 2025 година.

Папа Йоан Павел Втори се е лекувал девет пъти в „Джемели“ и е прекарал там общо 153 дни. Той самият е заявил, че „Джемели“ е „Ватикан номер 3“, след „Ватикан номер 1“ на площад „Свети Петър“ и „Ватикан номер 2“ в лятната папска резиденция в Кастел Гандолфо. Заради Йоан Павел Втори именно в болницата е обособена мини папска резиденция. Тя се намира на десетия, последен етаж на клиниката и до нея се стига по дълъг коридор, който е под надзора на италианската полиция и на жандармерията на Ватикана. В апартамента, боядисан в синьо, има болнична стая с телевизор и самостоятелна баня, кухня, пълна медицинска апаратура и малък параклис. Тази папска обител е създадена спешно през май 1981 г. заради атентата срещу папа Йоан Павел Втори, който е подложен в „Джемели“ на тежка операция, след като е прострелян от турчина Мехмет Али Агджа на площад „Свети Петър“.

За приемника на Йоан Павел Втори – папа Бенедикт Шестнадесети, няма официална информация да се е лекувал в клиниката, посочва Франс прес.

По време на лечението на папа Лъв Четиринадесети обаче, както съобщиха италиански медии, папският апартамент е бил в ремонт и папата е бил настанен в обикновена стая на десетия етаж на болницата.

„Джемели“ е официално открита през 1964 г. и е кръстена на отец Агостино Джемели (1878-1959 г.), който е бил францисканец, медик и психолог, основател на Католическия университет „Свето сърце“ в Милано. „Джемели“ е най-голямата болница в Рим. Над 5000 души работят в нея, припомня Франс прес.

АНСА фокусира вниманието си върху екипа, грижил се за папата в клиниката. Седем лекари са участвали в операцията на папата. Ръководителят на екипа професор Стефано Маргаритора е директор на клиниката по гръдна хирургия и експерт по миниинвазивните и роботизирани оперативни техники, с над 400 публикации в международни научни издания. Маргаритора е бил подпомаган от трима медици в областта на невронауките, сетивните органи и гръдния кош - професор Елиза Меачи, доктор Мария Тереза Конджедо и доктор Леонардо Петрака Чиаварела. Анестезиологичният екип е бил ръководен от професор Масимо Антонели, директор на клиниката по спешна помощ, анестезиология и реанимация. Заедно с него в операционната зала са били и доктор Джовани Пунто и доктор Джузепе Бело, които са също от клиниката по анестезия и реанимация.

Броени дни преди името на „Джемели“ да започне да се повтаря в целия свят заради онкологичното заболяване на папата, същата тази болница съобщи за революционно постижение в областта на лечението на рак на панкреаса, припомня „РАИ Нюз“. В „Джемели“ за първи път в света жена с неподлежащ на операция тумор на панкреаса беше подложена на специално лечение чрез инжектиране в тумора на радиоактивно биологично лепило, съдържащо частици Итрий-90. Препаратът се наричан „Интра доз“ (YntraDose) и е произведен от италианския стартъп „Бета глу терапютикс“ (BetaGlue Therapeutics). Процедурата беше извършена от професор Роберто Йеци, директор на интервенционалната радиология в „Джемели“, в рамките на международно клинично изпитание. Жената, подложена на тази експериментална терапия, е на 63 години. Тя е била поставена под локална анестезия. Интервенцията е била осъществена благодарение на сътрудничеството между интервенционални радиолози, специалисти по нуклеарна медицина, физици и лъчетерапевти. В експеримента участвали три държави - Италия, Белгия и Великобритания. Извършената в „Джемели“ процедура е първият случай в историята. Набирането на пациенти за това експериментално лечение продължава, се казваше в публикация на „РАИ Нюз“ от 8 октомври.

Британският в. „Индипендънт“ припомни в специална публикация, че петте водещи причини за белодробен рак при непушачите, какъвто е папа Лъв Четиринадесети, са замърсяването на въздуха, излагането на действието на азбест (използван в строителните материали за изолация и огнезащита, в топлоустойчиви тъкани, в някои видове керемиди, подови плочки и автомобилни части), вторичното тютюнопушене, фамилна обремененост и консумиране на ултрапреработени храни (преминали през индустриална обработка и вече не представляващи цялостни естествени храни).

„Пари мач“ и „Си Би Ес нюз“ пък коментираха, че броени часове след като стана ясно, че папата има рак, отвъд Атлантика неговата снаха – Дебора Превост, съпруга на по-големия му брат Луис Превос, каза, че той също има рак и се лекува в клиника във Флорида. Луис Превост имал множествен миелом, вид рак на кръвта, който засяга плазмоцитите. Той бил диагностициран с това заболяване през 2017 г., но благодарение на експериментална терапия състоянието му било добро, преди три месеца обаче той се влошил рязко. Сега Луис Превост участвал в клинично изпитание на нова терапия.

В деня, в който папата беше подложен на операция и се разбра, че има рак, беше обявена и една положителна новина, припомня „Декрипто“. Новородено, открито захвърлено в пазарска торба в Чиницело Балсамо в провинция Милано и откарано в миланската болница „Нигуарда“, беше кръстено от лекарите там Леоне (както се произнася на италиански църковното име на папа Лъв Четиринадесети). Момченцето е в добро здраве и е било спасено благодарение на куче на име Марта, което го е открило, докато се е разхождало със собственичката си. Трогнати от тази история много семейства от цяла Италия се обадиха в болницата с искане да осиновят детето, кръстено на папата.