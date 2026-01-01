Папа Лъв Четиринадесети се появи за общата аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана, осем дни след като претърпя белодробна операция за отстраняване на злокачествено образувание, предадоха Ройтерс и АНСА.

В началото на общата аудиенция папата обиколи с папамобила си площада, махайки на събралите се там богомолци и благославяйки бебета, които родителите им протягаха към него.

Разходката с папамобила из площада предшестваше общата аудиенция на папата, която е първата, откакто той беше изписан от болница „Джемели“ в Рим през уикенда. 71-годишният понтифик заяви след изписването си, че ще поднови постепенно работния си график.

Лъв Четиринадесети е най-младият папа от десетилетия насам. Той беше избран начело на Римокатолическата църква през май миналата година след кончината на папа Франциск.

По време на рутинен преглед лекарите на папата откриха образувание в белия му дроб и му препоръчаха операция незабавно. Папата съобщи това лично на 11 октомври по време на неделната молитва, която той произнася от Апостолическия палат на площад „Свети Петър“. Ден след това той постъпи в болницата „Джемели“ в Рим, където на 13 октомври му беше отстранена част от белия дроб и той беше диагностициран с белодробен аденокарцином – най-честата форма на белодробен рак.

Днес по време на общата аудиенция папата каза, че иска да благодари на хората за молитвите им и подкрепата, която са му оказали. "Благодаря на Бог за неговата щедрост“, допълни той без да споменава конкретно здравето си. Папата призова множеството да поднови доверието си в добротата и състраданието на Бог.

След като обиколи с папамобила си площад „Свети Петър“, Лъв Четиринадесети произнесен проповед на италиански език, а след това отправи кратки поздравления на седем вместо както досега на девет езика.

Лекуващите лекари на папата бяха казали, че операцията му е била успешна и без усложнения. Но лекарите все още не са съобщили нищо за размера на тумора, отстранен от белия дроб на папата, нито дали болестта се е разпространила към съседните лимфни възли – ключов фактор в изготвяне на техните прогнози.

Ватиканът не е съобщил и какъв ще бъде официалния работен график на папата след днешната обща аудиенция.

Папата трябваше да посети Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, но сега остана неясно дали това пътуване ще се осъществи, както беше планирано

Ръководителят на екипа, който оперира папата, заяви, че той може да се възстанови напълно за пътуването, но главният секретар на Ватикана Пиетро Паролин заяви, че може да се наложи промяна в работното темпо на папата, което ще му позволи да се възстанови напълно.