Папа Лъв XIV няма да се нуждае от допълнително лечение след операцията за отстраняване на раков тумор от белия му дроб миналата седмица. Това съобщиха лекарите му в изявление, разпространено от Ватикана.

Изследванията показват, че ракът на 71-годишния папа „е бил локализиран“, а „последващата онкологична оценка потвърди, че не е необходимо допълнително лечение“, се посочва в изявлението.

Лъв XIV, първият американец, избран за папа през миналата година, съобщи на 11 октомври, че му предстои операция за отстраняване на възел в белия дроб. Операцията беше извършена на 13 октомври в болница „Джемели“ в Рим, предаде АФП.

По-късно лекарите разкриха, че образуванието е било злокачествено и се е наложило да отстранят част от десния му бял дроб.

Главата на Католическата църква, която има 1,4 милиарда последователи по света, беше изписан от болницата на 17 октомври. На 18 октомри той заяви, че постепенно ще възобнови задълженията си.

Папата изрази желание да осъществи планираното си посещение в Уругвай, Аржентина и Перу – страната, в която е живял в продължение на две десетилетия. Визитата е насрочена за периода 6–17 ноември.

Заболяването на папата предизвика тревога в Католическата църква. Имаше опасения, че евентуално продължително лечение с лъчетерапия или химиотерапия може да затрудни изпълнението на задълженията му като глава на Църквата.