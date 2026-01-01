Френският президент Еманюел Макрон заяви, че министър-председателят Себастиен Льокорню ще обяви "решителни мерки" за успокояване на протестите в страната, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Държавният глава обаче отбеляза, че въпреки това този уикенд може да възникне риск от нови безредици, като подчерта, че маршрутите на протестите ще останат извън центъра на градовете.

"Поисках също така правителството да отговори на легитимните искания, които стоят в основата на това социално движение", заяви Макрон пред журналисти в Марсилия.

Очаква се Льокорню да даде пресконференция по-късно днес след среща с гимназиални синдикати.

Макрон повтори казаното по-рано днес от министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, а именно, че в събота се очаква нова вълна от протести.