Грижата за психичното здраве на работещите изисква както добри условия на труд, така и профилактика и навременна медицинска помощ. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на конференцията „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Форумът е организиран от Министерството на труда и социалната политика в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа.

По данни на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 45% от работещите в Европейския съюз са изложени на рискове за психичното си здраве. Сред основните фактори са претоварването и натискът за спазване на срокове, посочени от 44% от работещите, както и липсата на признание – 34%.

Ивкова призова работодателите да осигуряват предвидените профилактични прегледи, съобразени със спецификата на труда. По думите ѝ зад симптомите на тревожност и депресия могат да стоят и физиологични причини, включително нарушения във функцията на щитовидната жлеза, които изискват диагностика и лечение.

Министърът подчерта, че дори отличните условия на труд не са единственият фактор за добро психично здраве. Тя открои значението на екипната работа и подкрепата от ръководителите, особено в здравеопазването, където медицинските специалисти ежедневно са изложени на високо напрежение.

България изпълнява Националната стратегия за психично здраве до 2030 г., припомни Ивкова. Тя подчерта и значението на навременното търсене на медицинска помощ.

„Много е важно всеки от нас да разбере, че не трябва да се притеснява да сподели, че има проблем“, заяви здравният министър.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посочи, че над 12 милиарда работни дни годишно се губят в световен мащаб заради депресия и тревожност. Последиците се отразяват върху производителността, отсъствията по болест и трудовите злополуки.

Ивкова определи конференцията като пример за необходимостта от съвместни действия на институциите, работодателите и синдикатите, като подчерта, че здравето трябва да бъде част от всички политики.