В деня на президентските избори (25 октомври), NOVA продуцира извънредна 15-часова телевизионна програма, отразяваща вота за седмия президент на Република България. Специалните четири формата представиха най-важното от гласуването за новия държавен глава, опитните журналисти на медията подредиха цялата картира с точни анализи на първите резултати и сблъсък на мнения от авторитетни събеседници, а репортерите на NOVA проследиха в развитие новините от България и чужбина.

NOVA

Според официалните пийпълметрични данни, всяко едно от реализираните тематични студиа отчита най-висок аудиторен дял сред населението в активна възраст (18-59 г.) сред всички телевизии в страната.

NOVA

В разгара на деня, между 13:00 ч. и 15:00 ч., програмата на NOVA NEWS също предложи публицистично съдържание, което проследи пулса на събитията в следобедните часове.

NOVA

Следващата неделя българските граждани отново ще отидат до урните за решителния втори тур на президентските избори, който ще определи седмия президент на страната. NOVA отново ще предложи специална 15-часова програма с извънредни формати, интересни събеседници, различни гледни точки, точни резултати и първи реакции на основните политически фигури.