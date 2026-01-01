Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев смята, че държавните институции трябва да догонят технологичния напредък на компаниите и така да се ускори цифровизацията като процес в обществото и икономиката на страната. Върху това съществуващо днес различие той обърна внимание в своето изказване пред участниците в седмото издание на Софийския икономически форум, провеждащ се в хотел „София Балкан Палас“ в столицата. Василев разгледа в речта си темата за внедряването на изкуствен интелект (ИИ/AI) през призмата на икономическата политика.

По думите му, когато държавата изисква от частния сектор да се модернизира, то самата тя трябва да го направи и да спре да бъде пречка пред развитието.

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Той изтъкна, че служителите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) вече използват във всекидневната си дейност ИИ и насърчи и другите институции да го направят.

„Нашата амбиция за електронно управление е да направим администрацията невидима за гражданите и за бизнеса. До края на годината ще разполагаме със собствена цифрова самоличност и собствен цифров портфейл,“ заяви министър Василев.

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Министърът е убеден, че цифровизацията на администрацията носи прозрачност и има своите икономически основания.

„Хората в трудоспособна възраст в България ще намаляват през следващите десетилетия“, посочи министърът на иновациите и дигиталната трансформация. „А когато по-малко хора биват заети, пред икономиката има два пътя за развитие – да привлича повече хора, или да подкрепя подобряването на производителността на труда на всеки един служител. И двете са ни нужни днес“, подчерта той.

Министър Василев използва случая, за да заяви отново, че водеща цел на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е да превърне България в най-доброто място за създаване и развитие на бизнес с висока добавена стойност до 2030 година. За целта, по думите му, са нужни две предпоставки – страната трябва да предлага възможности пред хората с идеи, а публичното обслужване да бъде бързо, опростено и удобно за гражданите и бизнеса.

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Като стъпка в тази посока той изтъкна значението на новосформирания консултативен Съвет за иновации и технологично развитие към министъра на иновациите и дигиталната трансформация и пряко отчетен към министър-председателя, за намаляване и премахване на административните пречки пред иновативния бизнес.

Министърът на иновациите определи като приоритетна и работата по изработването на регулаторни пясъчници за ИИ и в областта на роботиката.

По думите му публичният сектор трябва да е първият клиент на новаторски решения.

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„За да бъде това така, трябва да има ясно определени нужди, измерими резултати и честна конкуренция. Така българските екипи ще имат шанса да покажат на какво са способни. Ясната отговорност за решенията и адекватната защита на данните са условията за това доверие,“ подчерта той.

Според министър Василев стойността на ИИ ще бъде измервана през промените, които внася в реалната икономика. Той даде примери за такива подобрения – дали производителите намаляват отпадъците от производствената си дейност, дали малка компания успява да обслужва повече клиенти с еднакъв брой персонал, дали публичните услуги спестяват време на гражданите.