Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев създава консултативен съвет от роботи към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Това обяви той по време на дискусия на тема „Може ли България да се превърне в иновационен хъб и център за развитие на изкуствен интелект (AI/ИИ) на Европа“ в рамките на „Уебит 2026“ (Webit 2026). Конференцията се провежда днес в зала 3 на Националния дворец на културата (НДК).

БТА

Съветът, по думите му, няма да замести хората, а ще даде възможност за визионерски разговор за бъдещето на роботите и как те да намерят приложение в администрацията и в живота на хората, и не на последно място - как България да се развива по-бързо.

Той покани като първи член робота Робърт, който е участник в дискусията, както и робота София, която откри „Уебит“.

Конференцията събира на една сцена министри, инвеститори, изпълнителни директори на глобални компании, предприемачи, учени, визионери и създатели на промяната.