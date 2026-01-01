Най-ниската избирателна активност по първоначални данни от началото на прехода според мен е някакъв сигнал към цялата политическа класа. Това трябва да ни е обеца на ухото това според мен. Това заяви председателят на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Коментарът му дойде след обявяването на първите прогнозни резултати от вота, според които кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води, но се очертава балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Това сочат резултатите от социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

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Председателят на парламентарната група заяви, че предстои задълбочен анализ на изборните резултати, като специално внимание ще бъде отделено на районите с най-ниска избирателна активност и факторите, довели до слабия интерес към вота. „Не успяхме да мобилизираме нашите избиратели. Ние тепърва трябва да анализираме откъде, защо и на какво се дължат тези резултати“, каза още той.

Той заяви, че има усещането, че някои политици са подценили значението на първия тур заради прогнозите, които са показвали по-голяма разлика между основните кандидати. „Имам усещането, че някои от нас подцениха тези избори, тъй като първоначално се даваха по-големи разлики“, каза още Витанов.

Петър Витанов изрази надежда, че в оставащите дни до балотажа ще бъдат отстранени допуснатите слабости в предизборната кампания и ще се засили комуникацията с избирателите и симпатизантите на формацията.

„Надявам се през следващата седмица да поправим пропуските и да достигнем до онези наши избиратели, привърженици и симпатизанти, с които досега не сме успели да осъществим контакт“, заяви той.