От днес, 26 октомври, Зоологическа градина – София е с променено работно време заради настъпването на зимния сезон.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще работят от 8:30 до 16:30 часа. Посетителите ще могат да останат на територията на зоопарка до 17:00 часа.

С променен график ще бъдат и някои от закритите зали. Експозициите „Големи котки, терариум и аквариум“, „Гиганти“ и „Примати II и III“ ще приемат посетители между 9:00 и 16:30 часа.

От зоологическата градина уточняват, че обектът работи без почивен ден, включително по време на официалните празници и почивните дни.

От ръководството призовават посетителите да съобразят посещенията си с новия график.