Американската рапърка Ники Минаж може да се окаже следващият говорител на Белия дом — поне според шеговит коментар на директора по комуникациите на администрацията на Доналд Тръмп Стивън Чунг.
В неделя, 25 октомври, Чунг публикува в социалната мрежа X видеозапис на разговор с изпълнителката на борда на президентския самолет Air Force One. Към видеото той написа: „Дами и господа, мисля, че открихме новия говорител на Белия дом!“
В разговора Минаж изрази подкрепата си за Тръмп, като похвали познанията му в областта на икономиката, подхода му към международните отношения и работоспособността му.
White House Communications Director Steven Cheung jokingly floated Nicki Minaj as the next White House press secretary after interviewing her aboard Air Force One. “Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary!” Cheung wrote alongside a video of the interview, to which Minaj replied with a U.S. flag and laughing emoji. https://t.co/1TN5Izsnk6— Clash Report (@clashreport) October 25, 2026
На въпрос как си обяснява състоянието на американската икономика, певицата заяви, че президентът разбира от бизнес и финанси. Според нея опитът му като предприемач е доказателство, че знае как да управлява икономиката на страната.
Минаж похвали и натоварената програма на Тръмп по време на предизборната кампания, като заяви, че той работи по-усилено от хора, които са два пъти по-млади от него.
Nicki Minaj floated as new White House Press Secretary as Trump praises her “beautiful ass” . Link in bio 🔗 https://t.co/txohqnP7PC— Dangerous Minds (@DangerMindsBlog) October 26, 2026
Публикацията на Чунг предизвика реакции в социалните мрежи. Официалният профил на Белия дом отговори с емоджи на очи, а съветникът на Тръмп Алекс Брюзевиц също се включи в дискусията, като попита последователите на рапърката какво мислят за идеята.
Rapper Nicki Minaj travelled with Donald Trump aboard Air Force One to a rally in Michigan, where White House Communications Director Steven Cheung suggested she could become the new White House press secretary. https://t.co/J7xOrxN0Fk— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 26, 2026
Самата Минаж реагира на публикацията с емоджита на американското знаме и усмихнато лице.
Засега няма официално съобщение, че изпълнителката е номинирана или назначена на държавна длъжност. Коментарът на Чунг изглежда е бил шеговит, макар че публикацията привлече значително внимание онлайн.
Повод за спекулациите стана и скорошното напускане на Кейти Захария, която беше поела поста говорител на Белия дом само няколко дни по-рано.
През последните месеци Минаж все по-открито изразява подкрепата си за Тръмп и неговата администрация. Появата ѝ на борда на Air Force One и положителните ѝ оценки за президента отново поставиха в центъра на вниманието връзката между популярната култура и американската политика.