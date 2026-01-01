Ники Минаж 
Ники Минаж  / Gulliver/Getty Images

Американската рапърка Ники Минаж може да се окаже следващият говорител на Белия дом — поне според шеговит коментар на директора по комуникациите на администрацията на Доналд Тръмп Стивън Чунг.

В неделя, 25 октомври, Чунг публикува в социалната мрежа X видеозапис на разговор с изпълнителката на борда на президентския самолет Air Force One. Към видеото той написа: „Дами и господа, мисля, че открихме новия говорител на Белия дом!“

В разговора Минаж изрази подкрепата си за Тръмп, като похвали познанията му в областта на икономиката, подхода му към международните отношения и работоспособността му.

На въпрос как си обяснява състоянието на американската икономика, певицата заяви, че президентът разбира от бизнес и финанси. Според нея опитът му като предприемач е доказателство, че знае как да управлява икономиката на страната.

Минаж похвали и натоварената програма на Тръмп по време на предизборната кампания, като заяви, че той работи по-усилено от хора, които са два пъти по-млади от него.

Публикацията на Чунг предизвика реакции в социалните мрежи. Официалният профил на Белия дом отговори с емоджи на очи, а съветникът на Тръмп Алекс Брюзевиц също се включи в дискусията, като попита последователите на рапърката какво мислят за идеята.

Самата Минаж реагира на публикацията с емоджита на американското знаме и усмихнато лице.

Засега няма официално съобщение, че изпълнителката е номинирана или назначена на държавна длъжност. Коментарът на Чунг изглежда е бил шеговит, макар че публикацията привлече значително внимание онлайн.

Повод за спекулациите стана и скорошното напускане на Кейти Захария, която беше поела поста говорител на Белия дом само няколко дни по-рано.

През последните месеци Минаж все по-открито изразява подкрепата си за Тръмп и неговата администрация. Появата ѝ на борда на Air Force One и положителните ѝ оценки за президента отново поставиха в центъра на вниманието връзката между популярната култура и американската политика.

The Independent
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